Hrůza v Itálii se mě osobně dotýká, připouští znojemský trenér Fryčer

V Itálii má Miroslav Fryčer druhý domov, a když tam v létě vyrazí, cestě vždy věnuje víc dní a dělá během ní zastávky k návštěvám kamarádů a známých.



Proto zprávy přicházející z Itálie v době současné pandemie sleduje 60letý bývalý reprezentant velmi intenzivně.

„Náš cíl s manželkou je v Itálii do budoucna žít, to je momentálně u ledu. Moc jsme si to tam oblíbili. O to citlivější záležitost to pro nás je. Vlastní rodinu a ty nejbližší mám u nás, ale Itálie je epicentrem této katastrofy a to se mě hodně dotýká. Co se tamní situace týká, tak je to špatné,“ přiznává Fryčer.

„Nebyla tam emoce typická pro play off, hráči byli myšlenkami jinde. Cizinci mysleli na své rodiny v zámoří.“ Miroslav Fryčer, trenér Znojma

Na další vývoj čeká ve Znojmě, zavřený doma. Na zimní stadion už nikdo nesmí. Orli by ale stejně netrénovali, sezona jim skončila mezi prvními vůbec; vedení EBEL odpískalo zbytek play off v úterý. Znojmo tehdy prohrávalo s italským Bolzanem 0:3 na zápasy a diskutovalo o způsobu sehrání čtvrtého duelu, k němuž už nedošlo.

„Určitě jsme nepočítali s tím, že ze stavu 0:3 sérii dohrajeme až do konce,“ pravil s notnou dávkou černého humoru znojemský obránce Ondřej Mikliš.

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtfinále bojovali s italským celkem, prožívali hráči Znojma každodenní vývoj z bezprostřední blízkosti. „V Itálii (při prvním zápase) už byla nějaká opatření. Měli jsme k dispozici dezinfekce a zamezený kontakt s fanoušky. U nás ve Znojmě už to začalo být přísnější. Začala se řešit italská nařízení. Už vše směřovalo k nedohrání série a všichni jsme tušili, že to spěje ke konci soutěže,“ ohlíží se Mikliš.

Definitivní tečku za sezonou Znojma udělal odjezd týmu Bolzana v neděli v noci ze zápasu domů. Italové ještě navrhovali, aby se i čtvrté čtvrtfinále hrálo na jihu Moravy, ale měli zájem o pondělí, a v tom Znojmo nemohlo vyhovět. Tak rychle by tamní klub další zápas nachystat nestihl. V pondělí se ještě jednalo o zajištění náhradního domácího prostředí pro Bolzano v Rakousku, ale v úterý už byl konec.

„Myslím, že Italové měli stejnou obavu jako všichni. Převážilo tam ale vnímání rodiny. I hráči tlačili na rychlé rozhodnutí, v Itálii je rodina základem. Navíc jejich cizinci měli strach, jestli se pak dostanou z Bolzana. I přesto hráli vynikající hokej, ale brali to prostě jinak než klasicky v play off,“ sledoval Fryčer.

Od druhého čtvrtfinále, které se ve Znojmě hrálo minulý pátek, už bylo pro všechny mimořádně těžké soustředit se na sport. „Nikdo si neuměl představit, že na nás tato hrůza udeří v takovém rozsahu,“ hlesl Fryčer. V neděli pak na hokej přišlo ve Znojmě jen patnáct set diváků. „Nebyla tam emoce typická pro play off, hráči byli myšlenkami jinde. Cizinci mysleli na své rodiny v zámoří. Myslím, že i proto bylo ukončení sezony správným krokem,“ uvedl Fryčer.

Sezona měla moc výkyvů

Zápasy play off mohl sám pro sebe srovnat s utkáními spodní skupiny nadstavby, v níž si Orli na poslední možnou chvíli postup do vyřazovací části zajistili. „My jsme si vlastně zvykli na krásnou atmosféru, když jsme se vlastní blbostí poslali do předkola. A toto nasazení už tam s Bolzanem nebylo,“ uvědomoval si bývalý útočník čtyř týmů NHL.

Důrazná opatření, která mají šíření koronaviru zbrzdit, Fryčer respektuje. „Ať si dělá každý, co chce, ale za mě je rozhodnutí EBEL, NBA, slovenské extraligy i dalších evropských soutěží pochopitelné. Zdá se mi to daleko rozumnější než hrát nějaké přáteláky před prázdnou tribunou. Kdyby to byla krajská záležitost, tak budiž, tyto celosvětové, mezinárodní soutěže tím trpí,“ říká.

Místo hokeje nyní z domova sleduje zprávy. V Itálii má přátele, v Německu žije jeho syn. I tato země žije jako pod dusivým skleněným zvonem kvůli hrozbě jménem COVID19.

„Tohle nezažila žádná generace. Náš opatrný přístup je správný,“ kvituje Fryčer. Zároveň dál přemýšlí o sezoně, která se bez ohledu na šílený konec Znojmu nepovedla.

„Bylo to až moc nevyrovnané. Plány před sezonou a realita se téměř vždy rozchází. My jsme se na ty plány možná až moc upjali a pak nám to škodilo. Je pravda, že jsem letos s cizinci sáhl z 90 procent vedle. Ti tak nenahradili hráče, které nahradit měli. Bylo to nahoru a dolů a celá sezona mě kvůli tomu nenadchla. Čekal jsem od ní daleko víc,“ uznal Fryčer.