Znojmo může po hokejistech přijít o další tým v rakouské soutěži

Mužstvo amerického fotbalu Znojmo Knights na tom může být dokonce hůř než hokejoví Orli, kteří alespoň našli útočiště v české 2. lize. Knights, patřící do druhé nejvyšší rakouské soutěže, v krajním případě celou sezonu kvůli nejasnostem kolem cestování přes hranice vynechají.

„Rakouský svaz by mohl rozhodnout o ročníku bez zahraničních účastníků. Pak bychom my s Bratislavou tuto sezonu vynechali. Doufáme, že k tomu ale nedojde,“ říká Radim Pařízek, nestor amerického fotbalu ve Znojmě.

Podobnou situaci řeší i házenkářky Hodonína a Veselí nad Moravou, i když u nich není tak vyhrocená. Česko-slovenskou MOL ligu, které se oba celky účastní, už kvůli krizi opouštějí dva slovenské oddíly, a ani zde nemá nejbližší budoucnost konkrétní obrysy. Přesto převažuje snaha mezinárodní soutěž zachovat, jisté to ale v pauze mezi dvěma ročníky interligy, organizované slovenským svazem, nadále není.

O americkém fotbale rozhodne referendum

Znojemští Knights jsou nyní v zajetí bafuňářské hry. Rakouský svaz zvolil demokratický postup a mezi hráči vyhlásil referendum o začátku soutěže, která už dávno měla běžet. „Nikoli celé kluby, ale každý hráč se má do konce května vyjádřit, zda chce hrát,“ vysvětluje Pařízek.

Nejvyšší rakouská liga má podle něj začít zcela jistě, jak na tom bude Znojmo v divizi I, však lze prý jen odhadovat. „Máme jen zprávy od pražských Black Panthers, že jejich hráči všichni hlasovali pro začátek, oni ale hrají nejvyšší soutěž. Průběžné výsledky také nejsou k dispozici,“ krčí rameny Pařízek.

Navíc ani kladné stanovisko hráčů ještě nemusí znamenat jistotu podzimního startu v soutěži, pokud se mezinárodní situace nevrátí k normálu. Znojmo tak chystá i plán B. „Když se liga nerozběhne, zorganizujeme během podzimu alespoň jedno exhibiční utkání proti atraktivnímu soupeři. Dostal jsem nyní nabídku trénovat běloruský národní tým, zápas by tedy mohl být právě proti němu,“ líčí Pařízek záložní řešení.

Knights nejistota pálí o to víc, že na letošní sezonu mohutně posilovali. Do týmu přišel americký quarterback Dough Webster a jeho krajan, kouč Augie Stevens. Zatímco Stevens už klub opustil, Webster zůstal, bez hraní zápasů bere plat a alespoň trénuje děti.

„S trenérem jsme se nerozloučili kvůli koronavirové krizi, ale spíš pro neshody v týmové filozofii. Webster se naopak s týmem sžil výborně. Děti si jej oblíbily, umí s nimi dobře pracovat a vše jim vysvětlit. Našli jsme na něj v rozpočtu peníze,“ cení si Američanova přístupu Pařízek.

Hodonín se bojí o místo mezi elitou

Házenkářky zatím náhradní variantu tvořit nechtějí a národní svazy plánují v přeshraničním ligovém projektu pokračovat. „Soutěž je nyní v přípravě. Z hlediska zdravotní situace je však vše s velkým otazníkem,“ potvrzuje nejistotu mluvčí Českého svazu házené Alžběta Stanovská. Variant vývoje, z nichž vzejde finální podoba soutěže, existuje podle jejích slov několik.

Pro Veselí nad Moravou jde zejména o zápasový program a jména soupeřek, Hodonín však řeší i holou existenci. Tým totiž účast v interlize nemá jistou - bez ohledu na to, že byl v minulé, nedohrané sezoně na sestup. „Jelikož je MOL liga mezinárodní, o účastnících rozhoduje exekutiva soutěže nikoli na základě pevně daného modelu postupů a sestupů, ale podle přihlášek a jejich schválení,“ připouští hodonínský předseda Radek Bičan, že definitivní „ano“ si ještě nevyslechl. Verdikt by měl padnout 4. června.



„Z dosavadních neoficiálních jednání víme, že v interlize mají ze Slovenska skončit Bánovce nad Bebravou a Hlohovec. Snížení počtu týmů a nečekaný konec minulého ročníku by mohly přinést možnost pouze rozšířit českou účast o vítěze první ligy Plzeň, aniž by musel Hodonín spadnout," vyhlíží Bičan výsledek jednání.

Od něj se budou odvíjet i následné kroky týmu. „Máme domluvené tři zahraniční posily, mladé jádro získává zkušenosti. Tým tak pro další sezonu posílí. Vše je ale navázáno na pokračování v MOL lize. Pokud bychom sestoupili, jednání s hráčkami by se ukončila a dovolím si tvrdit, že by to pro Hodonín byl začátek cesty ke zkáze,“ obává se nový trenér týmu Antonín Střelec.