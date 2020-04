EBEL? Nebo česká druhá liga? Koronavirus drží Znojmo v nejistotě

Konkrétně jde o pohyb přes hranice po Evropě, což je při účasti týmů z Rakouska, Itálie, Maďarska, Česka a nově i Slovenska (došlo ke vstupu mužstva z Bratislavy a rozšíření ligy na 12 týmů) nezbytně nutné.

Vedení znojemského klubu se proto podle informací iDNES.cz opět zabývá tím, že by Orli hráli českou soutěž – konkrétně 2. ligu, na kterou má od minulého roku „v záloze“ potřebnou licenci.

„Momentálně nikdo není schopen odhadnout, jak to bude z hlediska otevření či uzavření hranic vypadat. To je věc, kterou my neovlivníme, proto musíme být připraveni na všechny varianty,“ řekl Petr Veselý, manažer znojemského klubu.

Víc než rozhodování o tom, jakou soutěž budou hrát, tíží nyní Orly nejistota. EBEL pracuje s několika verzemi začátku příštího ročníku, pandemie však plány může zhatit.

Znojmu se v této nejistotě může hodit loni získaná druholigová licence. Pro minulou sezonu ji Orli přenechali Moravským Budějovicím, mohou si ji ale „stáhnout“ zpět. „Máme tuto licenci, ale jsme přihlášeni do příštího ročníku EBEL. Klíčové bude, co bude nebo nebude možné. A to nerozhodneme my. Nechci ani spekulovat, ani předjímat,“ uvedl Veselý.

V Lize mistrů se problém s reklamou povedlo vyřešit Není to poprvé, co se při účasti českého hokejového celku v mezinárodní soutěži řeší „konflikt“ s loterijním zákonem. Vyvstal už v letech, kdy sázková společnost NordicBet sponzorovala Ligu mistrů. Na českých stadionech její logo nesmělo být, což se na plochách pro reklamu podařilo vyřešit nápisem No Logo ve stejných barvách, v jakých bylo logo sponzora v originále vyvedeno.

Jednu netradiční překážku pro účast v mezinárodní lize přitom Znojmo už musí překonávat bez ohledu na koronavirus. Soutěž se chystá na změnu titulárního sponzora, jímž se po finanční skupině Erste Bank v létě stane sázková společnost Bet-at-home, a ta nesmí mít na českém území reklamu. Od konce roku 2016 totiž není držitelem příslušné licence pro ČR.

Aby tedy znojemský klub neporušoval český loterijní zákon, musel by v případě setrvání v soutěži zajistit, aby se reklama hlavního sponzora neobjevila ve Znojmě na dresech, mantinelech, ledové ploše, v programech k zápasům ani jinde.

Vyhnout se tomuto problému však nakonec zřejmě nebude tak těžké, jak se na první pohled může zdát. „Bet-at-home byl na tuhle věc připravený. Ví, jaké zákony u nás jsou, a s tím do partnerství s ligou šel. Nějaký plán je tam připravený. Reklama na dresech u nás bude zřejmě vypadat jinak než v Rakousku. Vizuál bude takový, aby české zákony neporušil,“ podotkl Veselý.

Povzbudivým signálem pro Znojmo je v tomto ohledu čerstvé přijetí týmu Bratislava Capitals do ligy. Slovensko má obdobný loterijní zákon jako Česko, a přesto na tom vstup tamního celku neztroskotal.

„Kdyby Bet-at-home trval na používání svého loga u nás v takové podobě, jak vypadá v originále, tak by to samozřejmě velký problém byl,“ připouští Veselý. Novou vizuální podobu má vedení soutěže představit v červnu.

O tom, zda u toho stále bude i Znojmo, rozhodne ale boj s úplně jiným než hokejovým protivníkem.