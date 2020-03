Fanoušci Znojma jeli do Bolzana: všude byly letáky a dezinfekce

Návštěva oblasti, ležící blízko silně zasaženým italským regionům, v nich – kromě porážky Orlů – zanechala veskrze pozitivní dojmy.



„Zabezpečení kolem stadionu bylo dobré. Všude jsme viděli stojánky s dezinfekcí, u vstupu jsme dostali letáčky v italštině a v němčině, dostali jsme sektor oddělený od fanoušků Bolzana,“ vypráví znojemská fanynka Hana, která Orlům fandí dlouho a stabilně chodí na zápasy.

V Bolzanu byla se Znojmem už v lednu na utkání základní části EBEL, takže může srovnávat. „Ve středu byla omezená kapacita, jen tři tisíce lidí, ale atmosféra byla nádherná. Lidé na zápas nepřišli v rouškách. I v jejich kotli stáli normálně jako vždycky, ne že by lidi byli na dva metry od sebe. My jsme měli vlastní sektor pro asi 25 až 30 lidí, oddělený páskou, nad námi ale italští fanoušci chodili bez problémů. Pořadatelé udělali maximum, co mohli,“ všímala si divačka.

Fanoušci Orlů byli na utkání, které domácí Bolzano vyhrálo 3:1 a ujalo se v sérii vedení 1:0, jen ve čtyřech. Obrovská dálka v pracovní den, ale i obava z koronaviru vykonaly svoje. Hana a spol. obavy neměli.

„My jsme věděli, že vedení Bolzana žádalo fanoušky, kteří jsou nachlazení nebo jinak nemocní, aby se neúčastnili. Dočetli jsme se, že všude bude dezinfekce, stojany s informacemi. Tak to i bylo. Věděli jsme, že Italové dělají, co mohou, a proto jsme se vydali kluky podpořit. Nikde jinde než na stadionu jsme nebyli, do města jsme nešli,“ přiznala fanynka Orlů, že cesta do Bolzana byla pečlivě zvážená. „Všechno je o dodržování hygienických návyků, chřipku můžu chytit i jinde, nicméně do epicentra koronaviru bych nejela. Už jen z preventivních důvodů,“ dodala.

Potíže nezaznamenala znojemská posádka ani během cesty. Jen běžná opatření. „Po cestě tam se nám dívali do auta a pak nás nechali jet. Během zpáteční cesty, na hranicích Rakouska s Německem, se nás ptali, kde jsme byli, co jsme tam dělali a kam jedeme. Pak nás taky nechali,“ vylíčila paní Hana.

Vypadá to, že v Bolzanu na hokeji, kde se hraje zase v neděli, byla v této sezoně naposledy. Ne kvůli dálce nebo kvůli vlastní obavě, ale proto, že v Itálii budou v příštím měsíci všechny sportovní akce bez diváků. „Aspoň jednou jsme to viděli,“ smiřuje se.