Nezdolné Bělorusko? Tragikomedie, nechápe Sýkora ledabylost v zemi

Bývalý trenér Marek Sýkora vedl Dynamo Minsk v KHL dvě sezony a v klubu následně působil také jako poradce. Útočník Zbyněk Irgl za stejný tým odehrál tři ročníky, než se rozhodl pro návrat do extraligy. Oba mají o Bělorusku co vyprávět. A oba se podivují nad tím, co se v zemi momentálně děje.

Zatímco všude ve světě kvůli koronaviru sportovní dění zamrzlo, Bělorusové udržují vše v chodu, včetně nejvyšších soutěží ve fotbale a hokeji.

„Překvapilo mě to. Působí to až tragikomicky. My tady posloucháme o koronaviru čtyřiadvacet hodin denně, pak si večer zapnu zprávy a vidím běloruskou fotbalovou ligu,“ je zaražený Sýkora.

„Je bohužel na každém státě, jak v současné situaci postupuje. Viděli jsme něco podobného v případě Anglie, která zpočátku také nic nedělala, pak ale zavedla opatření. Něco takového se teď odehrává i v Bělorusku, i tam na to přijdou,“ myslí si Irgl a dodává: „Je možné, že nemají tolik testů. Anebo nechtějí mít. Podle toho to pak vypadá.“

Oficiální údaje o boji proti pandemii v Bělorusku nejsou k dispozici, server Tut.by však nabízí statistiku, podle které bylo k 25. březnu v zemi testováno 23 tisíc lidí (zhruba stejně jako v Česku). Potvrzených případů zatím Bělorusové napočítali 86 (v Česku téměř 1 500), 29 lidí se už mělo z nemoci COVID-19 uzdravit.

„Otázkou ale je, jestli je to pravda. U těchto států to s technikou bývalo vždy mizerné,“ říká Sýkora. „Ale nerad bych je podceňoval, lidé v Bělorusku nejsou blbí. I proto jsem v rozpacích z toho, že tam fešáci dál hrajou fotbal, hokej. Říkal jsem si: Kristepane, co to má znamenat? Berou to fakt na tak lehkou váhu?“



V Bělorusku se o víkendu rozehrál nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže, hokejová liga zase završila semifinále a v pátek zahájí Junosť Minsk a Soligorsk sérii o titul. Doporučení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pro boj s pandemií? Pijte vodku, pracujte na poli.

„Člověk neví, jestli to nebylo vytržené z kontextu, nebo zda šlo o vtip. Rozhodně by se to ale podceňovat nemělo,“ nabádá Irgl. „Lukašenko je nevyzpytatelný. Radí vodku, traktor a orat... Popravdě nevím, co si o tom mám myslet,“ dodává Sýkora.



Jsou Bělorusové opravdu tolik ledabylí? „Kdybych měl srovnat třeba s Rusy, ti jsou agresivní, důrazní. Oproti tomu Bělorusové jsou pomalejší, klidnější, uvážlivější. Nechávají věcem volný průběh. Z toho to možná pramení,“ vysvětluje Sýkora.

Aby toho nebylo málo, běloruský hokej řeší sázkařský průšvih. Konkrétně se jedná o domluvený výsledek listopadového zápasu mezi Dynamem Moloděčna a Mogilevem, na němž se podle serveru hockey.by podílelo sedm hráčů. Všichni hříšníci byli potrestáni ročním zákazem činnosti, případ bude navíc řešit soud.