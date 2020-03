Fotbal už jen v Angole či Bělorusku. Ligu zastavili také v Austrálii

Zdraví je samozřejmě vždy přednější, fotbalový nadšenec nicméně není ve snadné situaci. Když otevře oblíbenou aplikaci se sportovními událostmi, tak jen pozoruje, jak zápasů ubývá. Není co sledovat, ti hravější nemají na co sázet.

Bez diváků se hraje v Angole, Nakaragui či Singapuru, dál běží liga v Burundi... Překvapivě bez omezení funguje fotbal v Bělorusku, poslední mohykán v Evropě - od čtvrtka do neděle se kompletně odehrálo první kolo, i s fanoušky na tribunách.

To v Austrálii sport obyvatele v náročných chvílích už nerozptýlí.

Ještě v pondělí ráno českého času proti sobě nastoupili hráči Newcastle Jets a Melbourne City - a před prázdnými ochozy došlo k překvapení, jelikož domácí, devátý tým tabulky, si vyšlápl na druhého. Vítězství 2:1 je na dlouhou dobu posledním zapsaným výsledkem v soutěži.

Na jejím přerušení se zástupci všech klubů shodli jednomyslně.

Australská liga dlouho tomuto kroku odolávala, aby nepřišla o zisky z televizních práv. Wellington Phoenix, jediný novozélandský tým v A-League, dokonce souhlasil, že se prozatím přesune do Austrálie, aby při návratu do vlasti nemusel do karantény.

Jenže vláda nařídila nová, striktnější opatření: omezila shromažďování a cestování. A tak fotbalový svaz neměl jinou možnost, než následovat nejvyšší soutěže v ragby a tamním australském fotbalu a zastavit ligu.

„Vzhledem k tomu, že se naše zápasy konají po celé zemi, stala se z komplikované mise ‚Mission Impossible‘,“ prohlásil šéf australské federace James Johnson.



V nejvyšší soutěži zbývá odehrát šest kol základní části, pak je na programu play off, které mělo odstartovat začátkem května. Liga se zastaví minimálně do 22. dubna - to úřady znovu posoudí situaci ohledně šíření koronaviru v zemi.

Podle nejnovějších údajů je v Austrálii víc než 1 800 nakažených a sedm potvrzených obětí nákazy COVID-19.