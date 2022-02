Z války je mi špatně, říká Knot. Při ruské hymně mu běhal mráz po zádech

V úterý má začít play off Kontinentální ligy v Rusku a český obránce Ronald Knot do něj vstoupí v dresu Nižněkamsku. V rozhovoru pro MF DNES ale přiznává, že se mu myšlenky v hlavě perou. Chce hrát hokej, do Ruska odešel, aby posunul vpřed kariéru. Kde je ale hranice, kdy si hokejista ještě obhájí působení v Rusku a kdy si řekne, že to, co se v těchto dnech děje, už je příliš?