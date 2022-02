Ještě před týdnem hrál na olympijských hrách v Pekingu, zatímco teď se útočník Čeljabinsku a nejproduktivnější Čech v KHL chystá na play off.

Jde teď vůbec v Rusku myslet na sport?

Jsem sportovec a nepřísluší mi komentovat politická rozhodnutí. Názor na to nějaký mám, ale že jsem zrovna v Rusku, je shoda okolností. Tak se to snažím brát. Zároveň chápu, že lidem se to nemusí zdát a můžou mě odsoudit. Ale to je jejich věc.