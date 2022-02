Kouč ruského týmu Lička: Jsem v šoku. Rodina by mě nejradši měla doma

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu, která vyhlásila válečný stav. Jak současnou situaci vnímáte?

Je to katastrofa a může být ještě hůř. Teď jsme s mužstvem v Turecku, takže sledujeme zprávy a čekáme, co se bude dít. Člověk nevěří, že v roce 2022 se může odehrávat tohle. Že jeden stát napadne druhý. Víte, já politice nerozumím a vyhýbám se jí. A teď se děsím toho, co může přijít. Když se podíváme zpátky do historie, tak válka přinesla hlavně mrtvé a bídu. Všichni dobře víme, co by znamenalo, kdyby začala třetí světová válka. Jaké jsou dnes zbraně a možnosti... Je mi líto lidí, kteří by chtěli žít normálně, ale nemůžou.