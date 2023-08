V Rusku je vše v pořádku, ujišťuje Šulák. Touží po domácím MS, Haška nechápe

V rozhovoru odpovídal na už zavedené propagandistické otázky. Na rozdíl od mnohých legionářů kontroval v ruštině.

„Naše jazyky si jsou podobné, mají spoustu společných slov. Proto jsem ruštinu postupně pochytil i v šatně, přeci jen v KHL působím už dva roky,“ vysvětlil.

A právě kvůli angažmá v zemi agresora, který rozpoutal válku na Ukrajině, nesmí oblékat dres české reprezentace.

„Myslím, že asi každý hráč by si rád zahrál na domácím mistrovství světa. I já. Jenže momentálně nic nenadělám. Musím situaci přijmout tak, jak je, a snažit se hrát co nejlépe za Avangard,“ prohlásil.

Stejná slova volil také útočník Dmitrij Jaškin, který vyjádřil lítost i nad dalšími krajany z KHL: „Doufám, že se na MS ukážu já i všichni ostatní, kteří se ocitli v podobné situaci.“

Ačkoliv si Šulák posteskl o nemožnosti nastoupit za národní tým, za působením v KHL si stojí. „Podívejte, já jsem hokejista, mně se tady líbí. Chci hrát, chci dělat to, co umím a navíc v silné lize. Možná se to někomu nelíbí, ale co se dá dělat.“

A dokonce se snaží o správnosti svého rozhodnutí přesvědčovat.

„Dělám to neustále. Říkám vám, že mi tady nikdo nic špatného nedělá, všechno mi vyhovuje. Prostě hraju hokej,“ podotkl.

Odmítá tak propojení sportu a politiky, na které ukazuje například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Ten se sám vypravil na Ukrajinu, veřejně kritizuje ruskou agresi a přeje si zastavení činnosti těch ruských sportovců, kteří se nevymezí vůči krokům prezidenta Vladimira Putina.

„Nevím, co to má Hašek v hlavě,“ vypálil stručně Šulák. Toho čeká první sezona v Omsku, kde podepsal smlouvu až do roku 2025.

Je jedním ze čtyř českých hráčů, kteří působí v KHL. Kromě něj ještě zmíněný Jaškin, David Sklenička a Lukáš Klok. Navíc do Togliatti odešel na zkoušku také bývalý sparťanský útočník Ostap Safin, který se však v polovině července vzdal českého občanství ve prospěch toho ruského.

Takovou variantu zatím Šulák nezvažuje.

„Uvidíme, jak se věci vyvinou příští rok. Otázku pasů jsem nestudoval. Hrál jsem ale za českou reprezentaci, sportovní občanství proto jen tak nedostanu, takže nemá smysl o tom přemýšlet,“ ujasnil.