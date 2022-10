V životní formě, ale bez reprezentace. Jsem trošku zklamaný, připouští Šulák

„Moc se mi tu líbí,“ vypráví osmadvacetiletý bek o svém působišti. „Je to skvělé město. Fanoušci jsou tu skvělí a chodí nás podporovat hodně lidí.“

K týmu se Šulák připojil loni v srpnu. V polovině ledna, tedy ještě před začátkem ruské invaze, s ním pak prodloužil smlouvu do konce ročníku 2022/23.

Libora Šuláka Vladivostok při prodloužení smlouvy představil jako kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku. „To byl vtipný moment. Tyhle filmy miluju,“ smál se český obránce.

Momentálně je se čtrnácti body v devatenácti utkáních třetím nejproduktivnějším obráncem soutěže.

„Před začátkem sezony jsem absolvoval speciální tréninkový program v české hokejové akademii kousek od mého rodného města. Možná i proto se mi tak daří, obecně se ale snažím každý den tvrdě pracovat,“ vysvětluje hráč z Pelhřimova ruským novinářům, v čem tkví jeho zlepšení.

„V kariéře jsem také udělal několik kroků vpřed. Už hraju sebevědoměji, více využívám své silné stránky. Na konci minulé sezony jsem se tu cítil velmi dobře a pomáhá mi i týmový systém,“ doplňuje ofenzivní bek, kterého se ptali, proč je tedy vůbec obráncem.

„Za to mohl můj otec,“ chechtal se. „Pořád mě stavěl do obrany. Nevím proč - možná chtěl být sám obráncem. Ale ano, opravdu rád střílím a hodně skóruji už od svých šestnácti nebo sedmnácti let. Několikrát bych to klidně mohl vynechat, ale většinou se stejně rozhodnu střílet.“

V Admiralu rychle převzal roli kapitána, a tak chce být spoluhráčům vzorem: „V šatně se snažím mluvit rusky a více komunikovat s ruskými hráči. Chci klukům ukazovat dobrou práci a nikdy se nevzdávat. To je pro mě hlavní.“

Šulák se v lize rozhodl zůstat, přestože si odepřel přístup do reprezentace a nejen jeho krajané houfně mizeli pryč. Společně s ním z Čechů v KHL zůstal už jen obránce Michael Jordán. Útočníci Dmitrij Jaškin s Rudolfem Červeným (mimochodem Šulákův spoluhráč) podepsali nové smlouvy. I na ně se vztahuje zákaz hraní za národní tým.

„Teď předvádím nejlepší hokej v životě, takže jsem logicky trochu zklamaný. V nároďáku mám několik dobrých přátel, kteří mi moc chybí,“ zoufá si. „Ale takový je život,“ připojuje vzápětí účastník tří světových šampionátů a posledních olympijských her.

„Největší dojem na mě udělal David Krejčí. Nahrával mi na první gól na mistrovství světa i na olympiádě. Obecně tam je spoustu skvělých hráčů, třeba Červenka nebo Pastrňák.“

Vedle nich si však nezahraje, přednost dal ruské cestě: „Teď chci s Admiralem do play off. To by pro nás byl velký úspěch. Rád bych i skóroval, tak snad mě nezastaví zranění.“

Třeba se hráč, který okusil také finskou či švédskou ligu, vrátí ještě do NHL, kde si po roce stráveném na farmě zahrál v šesti zápasech za Detroit.

„Už nejsem takový snílek jako dřív, ale nikdy nevíte. Pokud budu mít znovu možnost jet do NHL, budu o tom uvažovat.“