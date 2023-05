Šulák je v Rusku spokojený, v KHL jde z Vladivostoku do Omsku

Devětadvacetiletý Šulák patřil ještě v předchozí sezoně do reprezentačního kádru a startoval i na olympijských hrách v Pekingu. Do KHL se loni v létě vrátil navzdory invazi Ruska na Ukrajinu a pokračujícímu válečnému konfliktu, což mu dveře do národního týmu zavřelo. Ve Vladivostoku, za který hrál již v sezoně 2021/22, byl dokonce kapitánem. Včetně play off odehrál 79 utkání a připsal si 42 bodů za 15 gólů a 27 asistencí.

„Náš tým potřebuje obránce na přesilovky s dobrou střelou a nahrávkou. Podepsáním smlouvy se Šulákem máme tento problém vyřešený. Libor byl v Admiralu skutečným lídrem, dával klíčové góly a motivoval ostatní hráče na ledě i v kabině. Z hráčů s ruským pasem na tuto pozici nikdo odpovídající na trhu nebyl,“ uvedl generální manažer Avangardu Anton Kurjanov.