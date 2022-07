Ze Švédska zpátky do Ruska. Obránce Šulák se vrací do Vladivostoku

Český hokejový reprezentant Libor Šulák se vrací do Kontinentální hokejové ligy. Nastupovat bude znovu za Vladivostok, kde působil před odchodem do švédského Örebro v polovině února. S Admiralem má stále platný kontrakt, smlouvu do dubna 2023 prodloužil v lednu.