Hašek oponuje Šulákovi: Ohrožujete mou rodinu. Reagoval také Kalousek

„Nevím, co to má Hašek v hlavě,“ řekl v rozhovoru Šulák, který rovněž touží po účasti na domácím květnovém šampionátu.

„Odpověď je prostá: Má tam čest a smysl pro spravedlnost, chcete-li, tak fair play. Což těžko chápou ti, kteří to v hlavě nemají, popřípadě tam nemají vůbec nic,“ napsal bývalý poslanec Miroslav Kalousek.

A připojili se i další, třeba politický geograf a pedagog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Michael Romancov: „Opravdu není těžké zjistit a pochopit, co a proč se ‚honí hlavou‘ Dominiku Haškovi. Zato pan Šulák musí mít v kebuli ukrutně prázdno...“

„Prý neví (Šulák), co se Haškovi honí hlavou. Ty jelito, co se asi honí hlavou tobě, když vidíš, co ruští teroristi provádí na Ukrajině? Ty už nemáš v českém nároďáku nikdy co dělat, ty bezmozku. Bych blil,“ vyjádřil se pak bývalý hokejista Jiří Hrdina a přidal k příspěvku snímek z bombardování v Charkovské oblasti, kde Rusové v sobotu zasáhli transfuzní stanici.

To samotný olympijský vítěz z Nagana na Šulákův výrok reaguje umírněným vysvětlením.

„Libore, Vaše práce vytváří hodnoty v zemi nepřítele a on ty hodnoty používá proti nám a našim spojencům,“ vzkazuje osmapadesátiletý člen Síně slávy NHL na sociální sítích. „Kvůli Vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečí a bude zabito více Ukrajinců.“

Za ohrožení nejen obyvatel napadené země však hlavní díl viny nepřikládá českému hokejistovi.

„Viním naše zákonodárce, že nás před Vaším nebezpečným jednáním nechrání,“ pokračoval Hašek.

Olympijský vítěz z Nagana se už drahnou dobu zasazuje o vytvoření zákona, který by českým občanům zakázal pracovat v Rusku.

„Chci být chráněn, chci chránit naši společnost a naše spojence,“ vysvětluje své postoje v komentářích. „Hlavní vina je na našich zákonodárcích. Ty jsme si zvolili, aby nás a naše spojence chránili před nebezpečným jednáním. On (Šulák) se chová tak, jak mu naši zákonodárci nastavili pravidla. To říkám už snad více než rok a vyzývám poslance i Senát k nápravě.“

Českým úřadům neodpovídám, hlásí Šulák

Devětadvacetiletý Šulák mezitím poskytuje novinářům v Rusku další rozhovory. Serveru Sport Express odpovídal i na dotaz, zdali na něj české úřady vyvíjí nátlak.

„Mnohé se už smířily s mým postojem. Teď už mi skoro nikdo nevolá. A když ano, tak s nimi nemluvím, prostě zavěsím a je to,“ odvětil.

Dále prozradil, že před podpisem smlouvy s Omskem, kam odešel z Vladivostoku, se radil s českým útočníkem Jakubem Klepišem. Také zopakoval, že v Rusku necítí žádný tlak a dělá, co miluje. Výhrůžky, s nimiž prý bojoval první rok po zahájení invaze, odezněly.

Ačkoli vyjádřil touhu reprezentovat domácí tým na mistrovství světa, je smířený se zákazem pro tuzemské hokejisty v KHL: „Tak to je, podívám se na náš tým s dětmi na tribuně.“

Jak ostatně hlásí pro web Championat.com, rozhodnutí ho dál nijak výrazně nelimituje : „Celkově je to všechno politika. Nic, co by ovlivňovalo můj život.“