Senátorské ambice a vzor Kalousek. Hašek promluvil o politice i prozření k Rusku

Po vašem vystoupení v Evropském parlamentu na začátku července zveřejnil Jiří Pospíšil vaši společnou fotku s tím, že jednáte „o co nejužší spolupráci“. Tehdy jsem slyšel, že byste mohl být jednička TOP 09 do europarlamentu. Před pár dny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že se s vámi baví o kandidatuře do Senátu v Praze. Jak to tedy je?

Už víc než dva roky říkám, že se chci aktivně angažovat v politice. To platí. V politice na národní úrovni. Takže o místo v europarlamentu nemám zájem. Co se týče české politiky, jednáme o tom. Jak to dopadne, uvidíme. Senátní volby jsou určitě alternativou. Chci, aby definitivní rozhodnutí padlo nejpozději na podzim.

Já vím, že dělám správnou věc, a jakési kritické nebo i sprosté narážky určité skupiny lidí mě nemohou odradit.