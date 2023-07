Jaškin doufá, že MS v Praze vyjde i dalším hráčům KHL. Média obviňuje z chyb

Dál bojuje proti zákazu startu českých hokejistů z KHL na světovém šampionátu, dál sní o příjezdu do Prahy, kde by reprezentoval. Útočník Dmitrij Jaškin se opět rozhovořil v interview pro ruský server MatchTV: „Opravdu věřím, že mohu hrát na domácím mistrovství světa. Každý hokejista si na něm chce zahrát. Doufám, že to dokážu já i všichni ostatní, kteří se ocitli v podobné situaci.“