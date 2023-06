Jaškin chce hrát na MS v Česku. Snad se situace změní, doufá. Novináře nechápe

Jaškin má za sebou sezonu v Petrohradu, kde po návratu z NHL dokonce plnil roli kapitána. Kamarádí se s velkým přítelem ruského prezidenta Vladimira Putina Alexandrem Ovečkinem, trénoval ho miliardář a příznivec režimu Roman Rotenberg.

Také oblékl speciální maskáčový dres s ruskou vlajkou v zápase při Dnu obránce vlasti. Přesto doufá, že svaz přehodnotí své rozhodnutí o nepovolávání českých hokejistů do národního týmu.

„Ale není to v mých rukách. Každý by si rád zahrál doma a mě už letos mrzelo, že se nakonec mistrovství neuskutečnilo v Petrohradu a já nemohl být jeho součástí,“ posteskl si.

„Ani mi z nároďáku nikdo nevolal, přestože jsem si zahrál v St. Louis s generálním manažerem reprezentace Martinem Havlátem. Snadno bychom tak našli společnou řeč, ale nemělo smysl, aby mi volal a ptal se, jak se mi daří,“ řekl Jaškin.

Rodák z Omsku reprezentoval Českou republiku na Světovém poháru i dvou světových šampionátech. V Rize a Tampere si podle nařízení zahrát nemohl, stejně jako Libor Šulák nebo Rudolf Červený, kteří působili ve Vladivostoku.

„Před mistrovstvím světa se trenéři reprezentace ptali svazu, zda se stanovisko nezměnilo. Ale vše zůstalo při starém, nikdo z KHL tak povolán nebyl,“ uvedl.

„Výkonný výbor Českého hokeje už v létě rozhodl, že čeští hráči, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali smlouvu s některým klubem KHL, nebudou povolávání do české hokejové reprezentace. Toto rozhodnutí platí a nic se na něm nemění ani teď,“ reagoval prezident Českého hokeje Alois Hadamczik na Jaškina v únoru.

Právě tehdy Jaškin popřál všem Rusům všechno nejlepší ke Dnu obránce vlasti, kde Petrohrad jako klub vzdal hold ruským vojákům.

Jaškin si v rozhovoru pro Sport Express postěžoval, že čeští novináři píší jen o podobných událostech a ne, že se mu v Rusku daří.

Český hokejista Dmitrij Jaškin končí v ruském Petrohradu.

„Informují jen o tom, co je pro ně přínosné a co mohou následně využít ve svůj prospěch. Psali o mém přestupu do Petrohradu, pak si na mě půl roku ani nevzpomněli. Až když jsme hráli v maskáčových dresech na Den obránců vlasti. Zvláštní, přitom KHL hodně lidí zajímá,“ myslí si.

Třeba i některé české hokejisty, kteří se Jaškina na situaci v Rusku ptají. „Často mi píší kluci, kteří hrají v Česku a ve Švýcarsku. Zajímá je, jestli někdo v KHL nepotřebuje brankáře nebo obránce. Jsem si jistý, že spousta českých hokejistů by se do Ruska ráda vrátila.“

Záhy uznal, že si je vědom toho, že kvůli působení v KHL má v Česku řadu odpůrců.

„Každý má vzhledem ke všem známým okolnostem svůj pohled na to, co se děje. Nemá cenu o tom ani diskutovat,“ sdělil.

Rusko a Bělorusko se na MS v Praze a Ostravě nepředstaví. O českých hokejistech hrajících v KHL svaz zatím nové prohlášení nepředstavil, stále tak platí to srpnové.

Čeští hráči z KHL do reprezentace nesmí.