Azyl, když odsoudí válku. Hašek přednesl europarlamentu plán na začlenění Rusů

„Pro mě je nesmírně důležité, že mohu europoslance se svými myšlenkami seznámit,“ říkal Hašek pro iDNES.cz před odjezdem do Francie.

Hašek přijal pozvání do Štrasburku od Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Jednal o tom, jak znemožnit mezinárodní starty ruských sportovců propagujících Putinův režim.

„Pokud válku jasně neodsoudí, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani na olympiádě příští rok v Paříži,“ myslí si Hašek.

Právě hry v hlavním městě Francie byly jedním z hlavních témat diskuzí. Mezinárodní olympijský výbor v současnosti počítá s účastí ruských sportovců, což některé další státy odmítají a zvažují bojkot her.

Hašek ve Štrasburku volal po vytvoření zázemí v evropských státech těm ruským sportovcům, kteří proti agresi veřejně vystoupí. Je si ale vědom nebezpečí, které by jedincům hrozilo.

„Dobře víme, že každý Rus, který odsoudí válku a Putinovo jednání, nejenže bude šikanován, ale pravděpodobně půjde před soud a bude odsouzen. Pokud však získá v unijních zemích status uprchlíka sportovec i jeho rodina, může to některé z nich motivovat,“ domnívá se.

„Udělejme z nich ambasadory míru. Pokud to bude možné, poskytněme azyl jim i jejich rodinám. Zařiďme, aby nemuseli žít s vědomím, že propagovali válku a zodpovídají za spousty ukrajinských i ruských životů,“ nabádal.

Hašek připustil, že není jisté, kolik lidí by využilo možnosti odejít do EU, tato varianta však podle něj musí být k dispozici. Rusové, kteří odsoudí válku, by pak na olympiádě mohli startovat v rámci „uprchlického týmu“. Ostatním by neměla být účast povolena. Zmiňovaný bojkot v případě, že Rusové na olympiádě přeci jen budou, podle Haška není šťastné řešení.

„Každý ruský sportovec je za současné situace reklamou na válku. Je úplně jedno, jestli s ní vnitřně nesouhlasí, nebo naopak podporuje Putina,“ řekl Hašek novinářům.

Také česká vláda na konci června zvýšila omezení vůči ruským sportovcům. Schválila zákaz účasti jedinců i týmů ze země agresora v soutěžích na tuzemském území.

Nařízení však obchází organizátoři tenisového turnaje žen Livesport Prague Open, jenž hostí areál Sparty na přelomu července a srpna. Mezi přihlášenými figuruje kromě jiných Ruska Jevgenija Rodinová a Běloruska Aliaksandra Sasnovičová.

„Aktuální situaci jsme řešili s odpovědnými státními orgány, informovali jsme je, že nemáme vliv na seznam přihlášených hráček, když budeme plně respektovat platné rozhodnutí vlády. Během akce nikde nebude jakkoli prezentováno státní občanství těchto hráček, budou na něm vystupovat výhradně jako soukromé fyzické osoby, podobně jako na dalších světových turnajích,“ vysvětloval ředitel turnaje Miroslav Malý.