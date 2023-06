Jaškin o Ukrajině: Nevyznám se v tom, ptejte se na hokej. Svědomí mám čisté

Přiznal, že pozornost českých médií jej překvapuje. A zároveň se podivoval nad tím, že jsou jeho slova v tuzemsku považována za vyjádření politického postoje.

„Mám jednoho známého, je to lékař. Za své názory byl vyloučen z profesní asociace. Když mi to řekl, znělo to absurdně. Ale když jsem si přečetl, co o mně píšou, začal jsem jeho pocity chápat.“

Do KHL, která se aktivně podílí na tvorbě propagandy režimu prezidenta Vladimira Putina, se přesunul ze zámořské NHL až po začátku invaze na Ukrajině.

Uplynulou sezonu odehrál v Petrohradu, stal se nejproduktivnějším a nejužitečnějším hráčem základní části. Na pokračování spolupráce se nedohodl, nedávno podepsal lukrativní tříletý kontrakt s Kazaní.

Český reprezentant Dmitrij Jaškin se raduje se spoluhráči z gólu v zápase se Švédskem.

Na působení v Rusku stále nevidí nic špatného: „Mám čisté svědomí. Když se mě lidé ptají, podle čeho si vybírám další angažmá, ani nečekají na odpověď. Řeknou, že důvodem jsou peníze a sláva. Já se ale řídím profesionální úrovní a ambicemi. Se zemí, městem ani klubem to nesouvisí.“

Jaškin se vyjádřil i k situaci z letošního února, kdy u příležitosti svátku Dne obránců vlasti nastoupil za Petrohrad v utkání se Soči v armádním dresu s ruskou vlajkou.

„Někde jsem četl, že jsem šel na led ve vojenské uniformě. Ale to je nemožné. Nikdy bych si nedovolil přivlastnit něco, co mi není vlastní. Nejsem voják,“ prohlásil český útočník.

A vzápětí dodal: „Moje vystoupení v tomto dresu bylo načasované tak, aby se shodovalo s historickým datem. Jde o naši společnou historii, kterou respektuji.“

K současné politické situace se naopak vyjadřovat nechce: „Lidem na takové dotazy čestně odpovídám, že nemůžu mluvit o tom, v čem se nevyznám. Můj život je v hokeji. Zeptejte se mě na hokej!“

V dalším z rozhovorů se rovněž vrátil k otázce případného startu na nadcházejícím světovém šampionátu v Praze a Ostravě.

„Tento turnaj má pro speciální význam, pro mě je to jako Nobelova cena pro vědce. Pokud to půjde, rád se zúčastním. Jde o velkou sportovní událost.“

Hráči působící v KHL ale mají na domácí mistrovství zákaz startu, který se kromě Jaškina týká také obránce Libora Šuláka a útočníka Rudolfa Červeného.

Šéf svazu Alois Hadamczik i tak minulý týden pro Blesk uvedl: „Dmitrije znám, je to výborný hokejista a takové bychom určitě potřebovali. Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu,.“