Zklamaný Zug o prohře s Hradcem: Těšili jsme se, že budeme slavit

„Určitě jsme od zápasu čekali víc. V Česku jsme to minulý týden dobře rozehráli a těšili jsme se, že před našimi fanoušky předvedeme skvělý výkon a že budeme slavit,“ uvedl jeho kouč Dan Tangnes. Jenomže tahle naděje Zugu vydržela jen první třetinu, v níž sice herně dominoval, ale gól žádný nedal.

„První třetina byla pro Zug hodně dobrá, pro nás bylo důležité, že jsme udrželi stav 0:0. Hráli jsme hodně odzadu a sázeli na rychlé protiútoky, protože jsme čekali, že se Zug bude tlačit do útoku,“ řekl Vladimír Růžička, jeden z dvojice hlavních koučů hradeckého mužstva.

Po přestávce přišlo něco, s čím domácí asi příliš nepočítali. Během osmi minut třikrát inkasovali a v polovině zápasu tak prohrávali 0:3. „Myslím, že jsme měli silnou první třetinu, ale v těchto zápasech play off proti dobrým týmům musíte hrát vyváženě. My jsme nebyli dostatečně efektivní, zatímco soupeř skóroval víceméně z prvních dvou gólových šancí v zápase a to rozhodlo,“ myslí si Tangnes.

Mountfield v Zugu nastoupil znovu s některými změnami v sestavě, do které se tentokrát nedostali útočníci Perret a Dragoun, naopak v ní kvůli absenci zraněných obránců Cibulskise a Gaspara nechyběli Čáp a v poslední době už tradičně předělaný útočník Pilař. Změny se vyplatily, Hradec postoupil. V českém večeru, protože vedle brankáře Mazance, vyhlášeného nejlepším hráčem Hradce, se stejné odměny z týmu Zugu dostalo českému útočníkovi Janu Kovářovi.