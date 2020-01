Martinec před Ligou mistrů: Chceme uhrát dobrý výsledek do odvety

Fanoušci odletěli s týmem do Švédska Naprosto unikátní možnost letět s extraligovým týmem Mountfieldu Hradec Králové na utkání semifinále Ligy mistrů do Stockholmu proti týmu Djurgardens IF měli jeho fanoušci. Zájem o první utkání ze dvou, z nichž vyjde finalista soutěže, byl mezi hradeckými fanoušky velký, nakonec do Švédska v pondělí ve 12 hodin odletělo z pardubického letiště 189 Hradečáků. Absolvovali prohlídku města a v úterý od 19 hodin už budou podporovat svůj tým na cestě za historickým postupem do finále evropské soutěže. Podobnou akci zorganizoval hradecký klub už před nedávnem, to když ve skupinové fázi Ligy mistrů cestovali hráči společně s fanoušky vlakem do Grazu. Skutečnost, že takový vlak z Hradce na hokej odjel, byl úplnou novinkou. „Pro nás je fajn, že můžeme vzít fanoušky. Doufám, že to vyjde ke spokojenosti všech a užijeme si to,“ říkal tehdy kapitán týmu Radek Smoleňák. Teď je situace podobná, pouze vlak nahradilo letadlo, a tak počet hradeckých fanoušků ve Švédsku bude několikanásobně nižší. Letadlo ze Stockholmu se bude vracet do Pardubic hned po skončení utkání, po něm se všichni společně přemístí autobusy na letiště. Odlet ze švédské metropole je naplánován na jednu hodinu v noci, v Pardubicích by letadlo mělo přistát ve tři hodiny. Zájem o zápasy hradeckého týmu u jeho fanoušků nenarušil ani menší incident po vánočním vítězném derby v Pardubicích, když hráči nepřišli na obvyklou druhou děkovačku a kolem toho se pak strhl dost velký povyk.