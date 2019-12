POHLED: Když už Liga mistrů nejsou pro Hradec sprostá slova

Ten klub, kde postup do soutěže brali jako zlo a místo nabízeli jiným. A ten klub, jehož předseda představenstva Miroslav Schön řekl: „Champions League nese honosný název, přitom na klubech parazituje. Jsou to vyhozené peníze.“

Právě Hradec je teď po úterním vítězství nad Zugem mezi čtyřmi nejlepšími kluby „neruské“ Evropy a po Novém roce zkusí dojít dál. Už to není nutné zlo.

Je dobře, že v Hradci svůj pohled změnili, byť ani nyní je Liga mistrů nezahrne bohatstvím. Pořád je hokejová „sestra“ oproti fotbalové žebračkou, vždyť za případné vítězství v celé soutěži by Hradec dostal 11 milionů korun, což je částka, za kterou se fotbalisté ani nepřevlékají do trenýrek. Tam jen za postup do základní skupiny Slavia zinkasovala téměř 400 milionů!

Když Hradec dokonal postup, zajímalo to jen fajnšmekry, zatímco Slavia bojovala v Dortmundu ve světlech reflektorů. I článek o fotbalovém mači měl na iDNES.cz sedmkrát vyšší čtenost než ten o Hradci.

Ani do hokejových arén se na Ligu mistrů příznivci neženou ve velkém. Na rozdíl od fotbalových velikánů není soupeření evropských hokejových klubů tak lákavé. Český svaz dokonce dal oddílům na účast půl milionu korun, aby „nehudrovaly“.

Ale ani Řím nepostavili za den a nemá-li Mezinárodní hokejová federace sílu na to, aby vytvořila nadnárodní soutěž, musí to udělat samy kluby. Musí „trpět“ i mít trpělivost, jít krok za krokem a samy přístupem ukázat, že ta soutěž – s honosným názvem – má smysl. Postupně se zvedají odměny, za tři roky dostane vítěz přes 18 milionů.

Pořád tu však zůstává škraloup, že soutěž přehlíží ruská část hokejové Evropy, což by jinak přineslo výraznější příjmy i atraktivní porovnání. Je škoda, že vítěz dostane „jen“ peníze, že odměnou – když má NHL plán na cesty do Evropy – není i střet se zámořským klubem.

Ale kdo ví, co může být za dva roky. Hradec je důkazem.