Komplikace s programem? Rádi je vyřešíme, říkají v Hradci

Tohle přináší postup týmu do semifinále Ligy mistrů. „Je to trochu komplikace, kterou ale vzhledem k tomu, proč vznikla, rádi vyřešíme. Už se na tom pracuje,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, „pro nás i pro český hokej to je úspěch, za který jsme hodně rádi. Být mezi čtyřmi nejlepšími týmy Evropy je něco, na co můžeme být pyšní a za co stojí něco podstoupit.“

Mountfield se o postup do finále utká ve dvou zápase se švédským Djurgaardenem, jenž ve čtvrtfinále jasně výsledky 5:1 a 3:0 vyřadil německý Mnichov. Zajímavost? Oběma semifinálovým soupeřům, tedy jak Hradci, tak Djurgaardenu nyní patří v tabulkách národních soutěží osmá příčka, což však může být v době, kdy proti sobě nastoupí, jinak.

Semifinále se totiž bude hrát 7. a 14. ledna, pro Mountfield však v zatím úspěšné cestě play off přinese jednu novinku. Poprvé totiž sehraje první zápas na ledě soupeře, nejprve ho tak čeká cesta do Stockholmu, a to právě v úterý 7. ledna, kdy má na programu extraligový zápas 34. kola v Litvínově.

Upravený program v lednu pá 3. 1. HK - Kometa Brno

út 7. 1. Djurgaarden - HK

pá 10. 1. HK - Mladá Boleslav

ne 12. 1. HK - Karlovy Vary

út 14. 1. HK - Djurgaarden Dále (zatím): v Olomouci (17.), se Zlínem (19.), ve Vítkovicích (24.), v Liberci (26.), s Kladnem (28.) a v Plzni (31.).

„Jednáme o změně termínu, k dohodě určitě dojde,“ reagoval na kolizi termínů generální manažer. Jednu změnu v programu díky postupu do semifinále Ligy mistrů už ale Mountfield zná v tuto chvíli.

Extraligový zápas s Mladou Boleslaví, jenž je součástí následujícího kola, se nebude hrát v sobotu 11. ledna, na kdy byl vybrán kvůli televiznímu přenosu, ale už v pátek, tedy o den dříve. Důvodem je to, že by Mountfield hrál extraligu v sobotu, v neděli (hraje s Karlovými Vary) a poté hned v úterý 14. ledna odvetu semifinále Ligy mistrů.

Postup do semifinále pro hradecký klub dále znamená, že letošní účast v Lize mistrů bude finančně mnohem výhodnější než předcházející dva starty v ní, v nichž tým skončil ve skupině. „Už ani čtvrtfinále nebyl prodělek, což čekáme i nyní,“ uvedl manažer.