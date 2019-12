Fillipi bude chybět? Liberec je silný i bez něj, ví v Hradci Králové

Na východ Čech přijede Liberec, v posledních sezonách obávaný soupeř, jenž i v právě probíhající patří ke špici soutěže. I zásluhou toho, že až do předposledního zápasu před právě končící reprezentační pauzou vyhrál deset zápasů za sebou, v tom posledním mu sérii přetrhly Karlovy Vary, ale až po samostatných nájezdech.

„Je to obdivuhodný, ale my nemůžeme koukat na to, jakou šňůru měli nebo neměli. Extraliga je vyrovnaná, každý může vyhrát s každým,“ řekl na liberecké úspěchy obránce hradeckého Mountfieldu Richard Nedomlel.

Extraliga se po nesmělém pondělním a úterním rozjezdu po reprezentační přestávce dostane do svého obvyklého tempa, které po dobu Vánoc a konce roku nebude pro týmy vůbec jednoduché. Hradec do něj vstoupí s nepříjemnou pachutí domácí prohry 0:2 s Vítkovicemi, jež mu na přestávku zkazila náladu.

Hradec vs. Liberec Zápas 27. kola hokejové extraligy, ve středu v 18 hodin (online zde).

Utkají se osmý tým tabulky (Hradec 38 bodů/27 odehraných zápasů) s třetím (Liberec 49/24).

Mountfield po třech výhrách za sebou v posledním dosavadním duelu podlehl doma Vítkovicím 0:2.

Liberec po sérii deseti vítězství prohrál v Karlových Varech 2:3 po samostatných nájezdech, bodoval tedy pojedenácté v řadě.

Na listině hradeckých marodů v úterý byli obránci Cibulskis a Gaspar a útočník Perret.

Vylepšil si ji ale o dva dny později výhrou 4:0 ve švýcarském Zugu, která ho v Lize mistrů posunula mezi čtyři nejlepší týmy soutěže. Právě na to by Hradečtí rádi navázali i nyní v extralize, kde jsou zatím osmí, což je horší postavení, než se v klubu před sezonou počítalo.

„Určitě jsme si trochu odpočinuli a jsme připraveni do toho zase naplno vlítnout. Celkově jsme pracovali na našem herním systému, abychom hráli co nejlepší hokej,“ poznamenal k herní pauze obránce Nedomlel.

V Hradci se střetnou týmy, které během pauzy přišly o jednoho útočníka. V Mountfieldu skončil Tomáš Vincour, v minulé sezoně nejlepší střelec mužstva se po momentálním trápení vrátil do brněnské Komety, odkud do Hradce před necelým rokem a půl přišel.

Liberec zase do Hradce přijede už bez reprezentačního útočníka Tomáše Fillipiho, jenž zamířil do Magnitogorsku, týmu KHL.

Dosud byl třetím nejproduktivnějším hráčem soupeře Hradce. „Je to rozdílový hráč, ať hraje v jakémkoli týmu. Každý, kdo hraje proti němu, si na něj musí dávat pozor. Ale pokud se jejich mužstvo semkne a budou hrát jako jeden celek, mají dost kvalitních hráčů na to, aby to zvládli i bez něj,“ nečeká Nedomlel, že by Liberec kvůli jeho odchodu přijel do Hradce výrazně oslaben.

Středeční souboj bude reprízou zápasu úvodního kola soutěže, v němž Mountfield na svém ledě s Libercem prohrál 3:6. Tehdy ztracené body si vzal zpět na jeho ledě, po výhře 3:2 tak je zatím letošní bilance vyrovnaná. V tabulce sice nevypadá jedenáctibodová ztráta Hradce nijak tragicky, ale Liberec má o tři odehrané zápasy méně.

Právě tři zápasy Mountfield odehraje ještě před vánočními svátky, po tom dnešním se v pátek vydá do Kladna a v neděli na východ Čech přijede Plzeň.