V zahradě postupně přibylo jezírko, sklípek, zimní zahrada. Dokončují saunu

Jakmile si ve vesničce na okraji Hostýnských vrchů, od Zlína co by kamenem dohodil, postavili jako mladí manželé před 13 lety rodinný dům, pustili se do realizace zahrady. A to velice systematicky. Každý rok mají naplánováno, co dalšího tu kterou sezonu vybudují.