Za tři roky vydupala z království tújí a suti rozkvetlou a plodící zahradu

Do zahrady vedle prvorepublikové vilky už tři roky vrací styl dvacátých a třicátých let čtenářka Alena Zelenková, která svou Prvorepublikovou, jak jí říká, přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada. Předcházela tomu ovšem spousta práce, aktuální stav nemůže být od toho z roku 2020 vzdálenější.

„Tehdy zahrada vůbec nebyla můj šálek kávy. Tújové stěny bránily volnému procházení pozemkem a kvetoucí keře kořenily na povrchu, protože byly uvězněné pod černou textilií a zasypané kamínky,“ popisuje čtenářka. Radost jí ovšem dělalo, že tu a tam vykoukly rostliny, o kterých věděla, že bude krásné je na zahradě znovu použít.

Než však došlo na rostliny a dobové vybavení, bylo nutné vyčistit půdu od suti a odstranit přerostlé jehličnanové stěny. Práce není ještě zdaleka hotová, ale už teď zahrada kvete celou sezonu a krásně plodí.

Srdcem této prvorepublikové soutěžní zahrady je kompost, snímek najdete ve fotogalerii. Je to jedinečný a levný způsob, jak veškerý organický materiál na zahradě zachovat a proměnit v další výživu pro rostliny. Kompost plný humusu vám navíc udrží vodu na zahradě a nemusíte se bát období sucha.

1. června 2018

Zahrada má navazovat na dům, ctí majitelka

Nemilé překvapení prý přišlo ve chvíli, kdy začali odstraňovat nežádoucí porosty. Ukázalo se, že na několika místech zahrady je vysoká vrstva navážky, suť ze stavebních prací na domě. „Tři roky už čistíme půdu. Ručně. Po vykopaném nepořádku zůstává hodně místa na dodání organického materiálu. Podle toho, co od dané části zahrady očekáváme, používáme na vylepšení kompost, štěpku, piliny a hnůj,“ popisuje a vysvětluje majitelka a autorka nové podoby zahrady, jak při budování postupuje.

Její prvorepubliková zahrada tak respektuje principy, které se v zahradní architektuře používaly před sto lety. Čtenářka si nastudovala dobové prameny, a to jak knihy tehdejších významných tvůrců, tak i konkrétní nákresy vilových zahrad.

„Inspirací pro současnou podobu Prvorepublikové zahrady se tak stal plán vilové zahrady od slavného architekta Josefa Kumpána. Když jsem zjistila, že existuje digitalizovaný nákres janovické prvorepublikové zahrady, rozzářily se mi oči. Jenže to nebyla ta naše. Nakonec to ale nevadí, i tak mi plán velmi pomohl při rozhodování o rozložení zahrady,“ říká dnes paní Alena.

Zahrada má tedy nyní tři části: reprezentativní, užitkovou a takzvané bělidlo, které se dříve kromě sušení prádla používalo i pro sportovní aktivity. „Ctím pravidlo, že zahrada má navazovat na dům. Nejen funkčně, ale i vzhledově. Proto ta naše vypadá právě takto. U babičkovské chaloupky nebo novostavby bych zvolila zase úplně jiný přístup,“ vysvětluje majitelka.

Aby byla zahrada krásná, není potřeba volit exotické rostliny a kultivary. Stačí naše prosté kopretiny (vlevo). O kvetení se v první sezoně postaraly přímé letničkové výsevy. Na podzim je v hlavních záhonech nahradily trvalky, přesemeněné letničky však následující rok pomohly vyplnit prostor mezi rostlinami.

Během tří let, kdy zahrada prochází proměnou, vysadili majitelé přibližně 30 stromů (z toho 20 ovocných), 100 okrasných keřů a růží, 30 bobulovinových keřů a nepočítaně trvalek. Velkou část keřů a trvalek si namnožili sami, aby ušetřili. Tam, kde má nastoupit rychlý efekt, používají směsi letniček k přímému výsevu. „S trochou nadsázky můžu říct, že mě letničky zachránily. Jen pár měsíců po tom, co na podzim zmizely túje, okrasná zahrada bohatě kvetla,“ vysvětluje majitelka. Letničky ze zahrady nezmizely ani teď – jednak doplňují trvalkové výsadby a jsou vysety v užitkové zahradě, k řezu do kytic.

Na vlastní oči Prvorepublikovou přírodní zahradu lze po dohodě s majitelkou navštívit. Letos se také připojí k Víkendu otevřených zahrad – v Janovicích nad Úhlavou vás dokonce čekají třikrát denně komentované prohlídky. Více info na webu akce.

Atmosféru první poloviny minulého století dotváří zahradní nábytek a dekorace. Altán stylově odpovídá tehdejší době, ohýbané kovové posezení je dokonce vlastnoručně zrenovovaný originál.

Na podzim roku 2022 získala zahrada certifikát ukázkové přírodní zahrady. Nepoužívají se tu totiž žádná umělá hnojiva, postřiky ani rašelina. „Zkušenosti s přírodním zahradničením mám už ze zahrady U konipáska a ani tady bych nevolila jinak. Věřím, že je to i dobové. Vždyť při čtení Čapkova Zahradníkova roku člověk taky nenarazí na kupovaná hnojiva. Pěkně hnůj jako za starých časů,“ uzavírá Alena Zelenková, jejíž ukázková přírodní zahrada U konipáska se v loňském prvním kole soutěže Nejkrásnější zahrada umístila na 2. místě.

Prvorepubliková zahrada Aleny Zelenkové zdaleka není jen okrasná. Velkou pozornost věnují majitelé i produkci vlastní zeleniny a ovoce. Zahrada totiž má po bývalých majitelích skleník a přibyla celá řada zeleninových záhonů.

Na užitkové zahradě se pracuje neustále. Kbelíky a pytle jsou všudypřítomné, slouží nejen na plevel, ale také na suť. Všechny plochy jsou touto dobou už osázené nebo oseté. Užitková zahrada má mimo kompostu i sázecí zázemí a nádrže na dešťovou vodu. Celkově je na pozemku možné uchovat 2,5 tisíce litrů vody k zalévání.

Aktuálně soutěžící prvorepubliková zahrada není jediná ze zahrad našich čtenářů, kterou lze o Víkendu otevřených zahrad během 10. a 11. června 2023 navštívit. Osobně můžete navštívit i vítěznou čtenářskou zahradou z loňského září, tedy z 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.