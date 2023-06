Zahradu obehnali plotem jen kvůli srnám, výhled na Beskydy je nikdy neomrzí

Podle čtenáře Pavla, který zahradu v Beskydech přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada, je pro jeho rodinu toto místo oázou klidu a nepřekonatelných výhledů na Beskydy. „Neměli jsme žádného zahradního ani jiného architekta, dělali jsme vše tak, jak jsme to cítili. Štěstí bylo, že jsme nemuseli na nic spěchat,“ vysvětluje, že se nejprve s místem sžívali. A vše se budovalo, až na to nastal čas – tedy až když měli jasno, jak s ním dál naložit.

Někdy ovšem jejich priority a budování usměrnila příroda, například když spadla část stodoly pod náporem sněhu a další rok pod náporem větru. Do toho na svém novém pozemku objevovali, co všechno se dá vyhodit, případně dokonce schovat na zahradě pod zem.

Navíc je místní půda velmi kamenitá, bez krumpáče se toho moc zasadit nedá. Právě krumpáč a další nástroje bere v podobných případech čtenář Pavel do ruky. „Manželka je ta hlava, jak to má vypadat. A já jsem, pokud je potřeba, ta hrubá síla,“ přiznává bez problémů.

Zeleninová zahrada, na níž je v sezoně stále co dělat, za plotem louka se včelínem.

Pozemek mají rozdělený na prostor kolem domu, kde dnes – na místě spadlé stodoly – stojí garáž a dílna, to je zhruba 1800 m2. Tady pravidelně sekají trávník, stejně jako na užitkové zahradě, která má 300 m2 a pěstují na ní hlavně bylinky, zeleninu a drobné ovoce a opečovávají tu skleník s rajčaty .

Louku o rozloze 1500 m2 kosí 3× ročně. A protože si pořídili několik včelích úlů, pro včelky na ni vysadili akáty, jerlín japonský, liliovník tulipánokvětý a kaštanovník jedlý. „Pro nás jsme si tam vysadili ryngli, švestku a po původním majiteli tu krásně kvete a plodí jablko ontario, které vydrží uskladněné do pozdního jara,“ popisuje čtenář a vysvětluje, že rostliny, keře a stromy se s manželkou snaží vybírat podle jednoduchého klíče: je rostlina, keř či strom vhodná a dobrá pro včely? „Pokud ano, má místo na pozemku. Naštěstí je stále kam sázet,“ konstatuje čtenář.

I když je to samozřejmě trochu složitější. Jak dodává, důležité je, aby pro včelky vždy něco kvetlo v průběhu celého vegetačního období. „Také záleží, jak na to které místo v průběhu dne svítí sluníčko, nebo jak je na něm vlhká půda. Máme vytipovaná místa, kde je velice vlhko – ideální pro rododendrony a azalky – a naopak místa, která plně vyhovují suchomilné levanduli,“ popisuje.

Plot jen kvůli všetečným a žravým srnkám

Je to radost, mít pozemek se zahradou uprostřed volné přírody a budovat ho s respektem ke krajině. Nicméně právě proto, že takový pozemek na volnou krajinu navazuje, nese to s sebou mimo jiné jak možnost pozorování pasoucích se srnek, tak pohled na jimi ožrané stromky, keře a další škody.

Pobytovou plochu si majitelé v sezoně pečlivě udržují. A užívají si nádherné výhledy na Beskydy.

„Museli jsme udělat plot. Ne proto, že bychom se báli zlodějů, ale protože srnky kolem nás jsou opravdu ‚ofrklé‘. Není problém se jim přiblížit na deset patnáct metrů,“ vypráví čtenář Pavel, jak soužití s místní zvěří vypadá.

Na zeleninové zahradě se skleníkem by to bez plotu nešlo.

„To, co je za plotem – tedy venku, kam mají přístup – jsme ještě neviděli kvést, a asi ani neuvidíme. Na floxy chodí jako na fastfood. Koneckonců i sousedovic drůbež má o naši zahradu velký zájem,“ uznává nakonec, že nejde jen o srnky.

Každopádně už mají na této zahradě to zásadní vytvořeno a upraveno. „Nyní se snažíme zahradu dále upravovat podle toho, jak se keře a stromy navzájem ovlivňují a rostou. A v plánu máme ještě upravit venkovní posezení po bývalém majiteli, jen ještě nepřišel ten správný nápad, jak to uchopit,“ uzavírá čtenář Pavel. Který moc dobře ví, že na své zahradě bude mít pořád co dělat.