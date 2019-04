Zahradu dokonale jednoduchou, ale bez šťávy, proměnili v místo plné radosti

Jednoduchý minimalistický dům se zahradou, která přísně respektovala jeho strohé linie, obývá rodina s dětmi. Manželé mají pětiletého syna a sedmnáctiletou dceru Natálku, jež má jen zbytky zraku kvůli vážnému onemocnění z dětství. A ti všichni by si chtěli zahradu užívat mnohem víc.

Hlavním impulsem ke změně tu byla především Natálka, protože je sice nutné respektovat, aby měla zahradu přehlednou a logicky rozvrženou, ale měla by ji také maximálně bavit a poskytnout jí co nejpřívětivější náruč, když si potřebuje odpočinout a načerpat z ní energii. Vždyť zahradu hltáme nejen očima, současně ji cítíme, můžeme se jí dotýkat a pokud je co, tak i ochutnávat.

Nelehkou proměnu, která citlivě a funkčně prováže dům se zahradou o ploše cca tisícovky m², si vzala na starosti zahradní architektka Martina Imramovská a její průběh si v sobotu užili diváci České televize v 5. dílu pořadu Ferdinandovy zahrady. Vy najdete původní podobu i tu po proměně ve fotogalerii.

Zahrada v Českých Budějovicích byla v podstatě jen trávník lemovaný zeleným plotem z bambusů a s příjemnou zelenou clonou ze jedné strany, kterou vytvářelo několik pěkných vzrostlých stromů u plotu.

Původní, sice pečlivě upravený, nicméně poněkud neutěšený stav. A příliš úzká terasa.

V podstatě nebylo divu, že mladá, akční a sportovně založená rodina za zážitky vyrážela zásadně mimo domov. To vše měla architektka Martina spolu se svými kolegy na paměti. A povedlo se jí hned v prvním návrhu vyjít jak z potřeb a přání jednotlivých členů rodiny, tak při tom respektovat minimalistický styl, ke kterému oba manželé vzhlížejí a velmi neradi by se ho vzdávali.

Rodinu nadchlo jak sezení pro maminku na rohu domu, odkud bude moci dohlížet na dění po celé zahradě a přitom si tu v klidu popíjet třeba kávu, tak ostrůvek s ležením pro Natálku, ke kterému vede klikatá mlatová cestička lemovaná trvalkami. Úžasná je i nově vysazená skupinka stromů, které zacloní výhled na vedlejší dům a poskytnou příjemně rozptýlený stín, a venkovní tělocvična pro tatínka, která nejen opticky navazuje přímo na jeho pracovnu.

Během proměny vyšlo najevo, že pod vcelku dobře vypadajícím kobercem trávníku se skrývá pouze udusaný jíl, s tím si ale zkušení zahradníci poradili. Prostě bylo nutné vrchní vrstvu trávníku odstranit, navézt kvalitní zeminu, promíchat ji i s podkladem a vybudovat alespoň 20centimetrovou vrstvu výživné půdy.

Jen díky tomu se tu totiž do budoucna může dařit jak nově vysazeným stromům, tak různorodým trvalkám, které dobře zakoření, dokážou si v sušším období vytáhnout vodu ze spodní vrstvy a v zahradě vytvoří voňavou, barevnou kulisu plnou bzučícího hmyzu.