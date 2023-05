Přírodní hnojivo nejen pro zeleninu, jež stojí jen trochu práce a času

Potřebujete pohnojit zahradu, ale nechce se vám moc utrácet za přípravky? Nemusíte. Výborné hnojivo vám možná roste někde v rohu u plotu. A zdarma.

Kopřivová jícha je totiž hotový životabudič pro rostliny a spolehlivě jim dodá potřebné množství látek důležitých pro jejich růst a plození. Navíc podpoří jejich schopnost odolávat škůdcům – třeba proti mšicím je to skvělá zbraň.

Pokud nemáte jíchu, můžete na mšice zkusit jiný přírodní prostředek.

19. června 2022

Ideální je připravit si jíchu teď na jaře, dokud jsou kopřivy mladé a nekvetou – tedy než začnou tvořit semena, která si do půdy k rostlinám na záhonu či v truhlíku opravdu zanášet nechcete.

Postup je snadný, výsledek jistý

Potřebujete k tomu větší plastovou nádobu – což je důležité, nádoba nesmí být kovová! Ale může to být jakýkoliv plastový barel se širším hrdlem či kbelík.

Čerstvě natrhané kopřivy posekejte a nasypte do nádoby, kterou zaplňte asi tak do tří čtvrtin, možná i o trochu méně, jícha totiž bude pracovat. Rostliny zalijte vodou, nejlépe čistou dešťovou. Kopřivy musí být potopené, ale nádoba nesmí být úplně plná, kvasící jícha pracuje a přetékala by vám.

Barel pak postavte někam, kde vám nejen nebude překážet, ale také na místo, kde nepobýváte vy ani sousedé a nebude vám tedy vadit odér, který se začne časem z připravované jíchy šířit. Byliny ve vodě totiž budou kvasit.

Opatřete si i delší dřevěnou tyč, například starší násadu od smetáku, pro kbelík stačí třeba delší vařečka, protože směs byste měli každý den promíchat. Překrývejte ji pouze velmi jemným pletivem nebo řídkou tkaninou.

S ohledem na to, kde nádobu máte a jaké je tam teplo, získáte zákvas asi za dvacet dnů, tedy zhruba za tři týdny. Teprve až se na hladině nebudou tvořit žádné bubliny, jíchu sceďte. A máte skvělé přírodní koncentrované hnojivo, které vás stálo jen trochu práce a času.

Většinou se jícha používá hodně ředěná, zhruba v poměru jeden díl jíchy na deset dílů vody. Pohnojení stačí asi jednou za dva týdny až měsíc, a to přímo ke kořenům rostlin, jimž chcete dopřát kvalitní výživu.

Hodí se i kostival či bršlice

Ke kopřivám lze při přípravě jíchy v menším poměru použít i další byliny, například heřmánek, listy smetanky, bršlici kozí nohu, přesličku, pokud vám roste někde poblíž, mátu a podobně. Další postup přípravy je stejný.

Mnoho zahradníků však nedá dopustit ani na kostival, který buď přidávají ke kopřivám, a nebo jen z jeho listů vyrábějí čistě kostivalové hnojivo. Kostivalová jícha se připravuje a používá úplně stejně jako ta kopřivová.

Záměrně si tuto léčivku i pěstují, a to nejenom na posilu pro rostliny, ale i pro sebe na kosti, klouby, poranění, bércové vředy a tak dále.

