Spadané listí není odpad, ale poklad. Pro vaši zahradu i kompost

Kdyby dnes žil spisovatel a vášnivý skalničkář Karel Čapek, nejspíš by napsal o tom, že svět se někam podivně šine. Moderní člověk 21. století vlastnící pozemek totiž většinou považuje za jednoho z největších nepřátel nejen mandelinku bramborovou nebo mšice, ale také spadané listí.

Jakmile se začne snášet k zemi barevná záplava, chopí se hrábí a do úmoru bojuje s tím, aby dostal každý lísteček z cestiček, trávníku či terasy. Dokonce zakoupí speciální vysavač, aby mu to šlo lépe a rychleji. Spadané listí cpe do hnědých bio popelnic nebo pytlů na odpad, se kterými míří do sběrného dvora, a přitom se tím připravuje o cennou surovinu.

Starší generace jsou zase zvyklé listí pálit, čímž se ho sice zbaví, ale z bezpečnostních důvodů stojí u ohýnku dlouhé hodiny, zaklínají kouř, aby šel opačným směrem než do vesnice, a bohužel také zahubí živočichy, co nestihli ze shrabané hromady zmizet. K čemu se nám tedy podzimní listí hodí?

Využijte listí na listovku či ochranu rostlin

Zdravé, chorobami nenapadené listí je materiál, který lze využít mnoha způsoby. Dají se jím na zimu zakrýt citlivější rostliny, ovšem jen ty, které snesou vlhko. Vrstva listí jim totiž zajistí nejen teplo, ale bude je držet i ve vlhčím prostředí. Zároveň funguje jako mulč.

Hodně poznatků o tom, že lze opadané listy ze stromů skvěle zužitkovat, mají stoupenci přírodních zahrad – ti ze zdravého listí využijí každý lupínek a nedají na ně dopustit.

Podzimní nadílka je například vhodná také na přípravu takzvané listovky: tlející listy se během měsíců promění v krásný materiál, jímž můžeme obohatit půdu jak pokojových rostlin, tak i těch venkovních. Někdo listí ukládá do ohrádky z pletiva nebo mezi plůtky z lískového či vrbového proutí, jiný zase opad zavazuje do plastových, na řadě míst propíchaných pytlů, aby k hmotě mohl vzduch. Pokud to chcete mít skoro bez práce, stačí jen shrabat listí na hromadu někam do rohu zahrady a překrýt ho pletivem, aby se nerozlítalo do stran.

Zahrádkáři přidávají spadané listy i do běžného kompostu spolu s trávou, zeminou, pilinami nebo kuchyňským odpadem. Mnozí ho ještě před tím drtí, například sekačkou nebo drtičem odpadu. Takové listí se rychleji rozloží, ovšem přijdou tak k úhoně živočichové, kteří v něm přebývají, hlavně hmyz, a to je škoda.

Útočiště nejen pro ježky, postrach plzáků

Mít na zahradě ježka je pocta. Tento živočich je sice v našich hlavách zapsán hlavně jako hmyzožravec, ale ochotně likviduje také nepřátelské plzáky.

Pečujete o zahradu až moc pečlivě? Pak z ní vyháníte ježky, pro něž může být obyčejná kupka spadaného listí cenným útočištěm k přezimování.

Pokud si tedy navykne chodit přes náš pozemek, nebo se na něm dokonce usídlí, měli bychom mu vycházet co nejvíc vstříc, a to i co se týče přezimování. Věděli jste, že ježci doslova milují hromady listí?

Jsou pro ně skvělým útočištěm na zimní odpočinek. Úplně postačí, když v klidném místě na zahradě mezi keři necháte kupu listí, a ježek si ji najde sám. Můžete přidat i větvičky nebo dříví.

Ježky je potřeba chránit, aby jich nejen ve volné přírodě, ale i na našich zahradách zůstalo co nejvíc. Stejně tak tomu je i s užitečným hmyzem. Ani ten nepohrdne na zimu spadaným listím.

Krásný materiál pro dekoraci

Když si vybavíte školní léta, určitě vám vyvstane na mysli, jak jste lisovali krásné podzimní listy, pak je lepili a dělali z nich obrázky. Proč to nezkusit i dnes? Takový výtvor vám nemusí zdobit zdi celé roky, můžete ho využít jenom jako zajímavou dekoraci pro nejbližších pár podzimních týdnů.

V jednoduchosti tkví krása. I pouhá větvička ve světle lampy vyčaruje příjemnou atmosféru.

Spadané a dobře usušené listí se dá také navlékat na nit nebo téměř neviditelný rybářský vlasec a dělat z něj věnce, jiný způsob představuje lepení listů pomocí tavné pistole na slaměný nebo polystyrenový věncový korpus. Věnce lze dozdobit barevnými bobulemi, slaměnkami nebo kaštany, budou se vyjímat na stole i na dveřích.

Z listů na vlascích můžete udělat i závěs do okna nebo na lustr. Dají se jimi obalit skleněné svícny. Hezky vypadá, když listy využijete i při prostírání stolu – třeba do nich zaviňte příbory nebo je položte na ubrousky. A samozřejmě i do tradičních vazeb s podzimními květinami.