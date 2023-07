Nerezignujte v červenci na péči o zahradu, pokojovkám dopřejte letnění

Možná už máte své pokojovky na „letním bytě“, tedy na balkoně, terase nebo v zahradě. Pokud jste tak ještě neučinili, dejte se s chutí do toho. Spousta domácích rostlin má ráda letnění, pobyt na vzduchu jim prospívá.

Venku můžete mít ibišek, oleandr, asparágus, gynostemu, kapradiny, citronovou verbenu, aloe, kaktusy, někdo dává ven i orchideje a a další pokojové rostliny. Je ovšem důležité dodržet základní pravidla.

Nechte rostliny nejprve aklimatizovat. Z domácího prostředí by neměly přejít hned ven, je lepší jim udělat „mezizastávku“ třeba na schodech u domu, světlé chodbě a podobně. Venku musí mít podmínky k životu, jaké nutně potřebují, například pokud nesnášejí průvan, najděte jim i venku chráněné stanoviště.

Pokojovým květinám dopřejte venku ideálně rozptýlené světlo, přiměřeně je zalévejte a podle možností i roste.

Teplomilné rostliny sice mohou postupně na slunce, ale přece jen je chraňte před přímým žárem, který v místnosti běžně nemají, aby se jim nespálily listy. Raději jim dopřejte rozptýlené slunce.

Také se vám líbí zamiokulkas? I ten můžete letnit.

1. června 2012

Opatrní buďte, i co se týče zálivky. Venku jí rostliny většinou potřebují o něco víc než doma, ale nesmějí být přelité. To může způsobit hlavně déšť. Některé pokojovky, kupříkladu aloe, před ním musíte vyloženě chránit, aby nezačaly uhnívat. Rostliny v květináčích častěji kontrolujte, abyste hned zjistili, jestli se do nich nepustili škůdci nebo se v kořenáči neusídlili mravenci.

Co je potřeba na zahradě v červenci?

Vyštipujte boční výhony rajčat, můžete odstranit i větší listy, aby nebránily dozrávání plodů a nebraly rostlině sílu.

Sklízejte višně a třešně, jsou nejen chutné, ale dovedou i léčit, mají protizánětlivé účinky – málo kalorií a cukru a hodně účinných látek obsahují i stopky, ze kterých můžete dělat čaj

Přihnojte pokojové i venkovní květiny.

Kontrolujte zeleninu, jestli není napadena chorobami nebo škůdci.

Zalévejte ovocné i okrasné stromy.

Dejte tvar odkvetlým skalničkám, opatrně je zastřihněte.

Odstraňujte odkvetlé květy růží či muškátů, ať podpoříte jejich další bohaté kvetení.

Vysejte zeleninu pro podzimní sklizeň, například saláty nebo čínské zelí, zasaďte brokolici, která je zeleninou „krátkého dne“.