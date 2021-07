Červenec na zahradě: sklízejte, ale zároveň už myslete na příští úrodu

V horkých červencových týdnech vaše zahrada ocení nejen dostatek vláhy, ale také rozumné přihnojování. Kvetoucím rostlinám totiž v této době často chybí draslík a fosfor.

Pokud nechcete používat umělá hnojiva, dobrou službu v této době udělají obyčejné slepičince, které předtím necháte zkvasit. Zmiňovaný draslík ale rostlinám dodá také banánová slupka. Přírodní tekutá hnojiva si zase snadno připravíte vylouhováním plevele a léčivých bylin.

Když už zmiňujeme bylinky, právě v červenci je vhodné je sklidit a usušit nebo zamrazit. Nejvíc vonných látek mají ve chvíli, kdy ještě nekvetou. Až do poloviny července můžete vysévat keříčkové fazole nebo hrášek.

Nezapomeňte také vylamovat zbytečné boční výhony rajčat a uvázat je k oporám. Ke konci prázdnin jim pak uštípněte i špičku hlavního výhonu (vrcholek rostliny).

Další nasazené plody by totiž už stejně bez dostatku sluníčka nestihly dozrát a rostlina by se jejich tvorbou zbytečně vyčerpávala. Zalévejte je pravidelně, rajčata jsou žíznivá zelenina.

Především ta keříčková na slunci na balkoně či terase. Nenechte je přeschnout, na nepravidelné zalévání rajčata reagují praskáním plodů.

Střihejte odkvetlé růže, nejen kvůli vzhledu, ale rostlina se tak nevysiluje tvorbou semen. Nezapomínejte hnojit jak pokojové květiny, tak rostliny na záhonech. Právě teď potřebují nejvíc živin, aby kvetly.

Trávník za velkého sucha nesekejte příliš na krátko, pak přesychá a vytvořily by se na něm ostrůvky suchých míst.

Pozvěte k vám berušky

Velmi pozorně je třeba hlídat, aby rostliny nenapadli nejrůznější parazité, přičemž zdaleka nejde jen o známé mšice. Třeba okrasné květiny může ničit brouk chřestovníček liliový či nosatec.

Jak známo, čím více budete mít na zahradě slunéček sedmitečných, tím výkonnější armádu likvidátorů parazitního hmyzu budete mít. Nalákáte je jednoduše – třeba cukerným roztokem, který rozprášíte po záhonu. Berušky budou mít za to, že jsou tam mšice a s nadšením dorazí.

Čas na příští sklizeň jahod

Ačkoliv sklizeň jahod už je za námi, o jahodníky je potřeba se dál starat, aby nám bohatou úrodu přinesly i rok následující. V praxi to znamená, že odstřihneme přebytečné výhony, jahodník dobře zalijeme a mírně přihnojíme.

Ještě můžete sázet I na vrcholu léta můžete založit novou zeleninovou sklizeň, klíčení je ale potřeba uspíšit pravidelným zaléváním. Vhodnou zeleninou pro letní výsev je například špenát, čínské a pekingské zelí, některé druhy mrkví (Jitka, Rondo, Mignon) či třeba fenykl.



Pokud už váš jahodník plodil třetí sezonu v řadě, dost možná už ztrácí sílu a je vhodné jej obnovit. Na výsadbu nových jahodníků je vhodný právě červenec, jelikož do zimy stačí dostatečně zesílit. Odolají tam mrazům a na jaře přinesou první úrodu sladkých plodů.

Zkušení zahrádkáři doporučují vysazovat jahodníky v době, kdy na ně nesvítí přímé letní slunce, tedy brzy ráno, večer nebo ve dne, kdy je pod mrakem. Ovocné stromy se v této době vyplatí chránit proti obalečům. Vhodné jsou různé feromonové i světelné lapače či lepivé destičky.

Naopak použití chemie by mělo být až posledním řešením, a to pouze v situacích, kdy jsou plody významněji napadeny. To poznáte podle toho, že na nich jsou víc než čtyři vajíčka. Jsou asi jeden milimetr velká, plochá, bílá, v pozdější době mají okolo sebe červený kroužek.