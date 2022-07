Zalévejte dešťovkou, stříhejte trvalky i keře a užijte si řezané květiny

Krásenky, měsíčky, ostálky a hledíky mají v srpnu stále ještě vrcholnou sezonu. Nařezejte si hezké kytice, zkoušejte neobvyklé barevné kombinace. Například místo klasického letního trojzvuku v červené, oranžové a žluté aranžmá se zářivými odstíny růžové a červené. Jemně zelená stébla trav se postarají o nutnou svěžest. Aby květiny dlouho vydržely, sestřihněte stonky ostrými zahradnickými nůžkami, odstraňte spodní listy a kytici hned po řezu dejte do vlažné vody. Váza by měla být vodou naplněna asi do půlky.