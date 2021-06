ANKETA: Vyberte pět zahrad, které vás nejvíc oslovily. Vyhrají pomocníky

Do prvního kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2021 jsme zařadili šestnáct zahrad, které se budou týden ucházet o vaše čtenářské hlasy. Každá je naprosto jiná, o všechny nepochybně pečují majitelé s láskou.

Jména pěti výherců vybraných v anketě zveřejníme po jejím ukončení ve středu 30. června, výherní ceny jsou vyobrazené v komerčním boxu níže.

Soutěž pokračuje až do srpna

Z příspěvků, které nám průběžně do soutěže zasíláte, již vybíráme zahrady k zařazení do druhého kola, k němuž se dočkáte soutěžní čtenářské ankety na konci srpna (viz podrobná pravidla soutěže ZDE).

Podmínky a princip soutěže jsou jednoduché: Sepište příběh své zahrady, ať je už je to zahrádka u městského rodinného domu, venkovská nebo třeba komunitní. Prozraďte, jak o ni pečujete a jak ji užíváte, nafoťte ji a vše spolu se svými údaji (a adresou na území ČR) vložte nejpozději do 11. srpna do 12:00 do soutěžního formuláře.



Popis vaší zahrady by měl mít ideálně rozsah zhruba 30 řádek (cca 1 800 znaků) a ukázat její jedinečnost. Podělit se můžete o její příběh i své pěstitelské rady, tipy i pochybení. Spolu s textem vložte do formuláře minimálně osm (raději více) autorských, nejlépe šířkových fotografií.