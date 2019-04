Jedovaté ropuchy ohrožují Floridu. Sežerou a otráví, na co přijdou

Ropuchy se tu začaly objevovat v uplynulých týdnech v zahradách, bazénech, na chodnících i příjezdových cestách, napsal list The Washington Post. „Ty ropuchy jsou všude, je jich spousta, pokrývají každý čtvereční decimetr,“ řekla místní obyvatelka Jenni Quashaová.

„Nemůžete ani projít trávou, abyste na nějakou nešlápli,“ dodala. „Nejsou to stovky, jsou jich tisíce,“ uvedla Carollyn Riceová.

Floridské sdělovací prostředky identifikovaly přemnožené obojživelníky jako ropuchy obrovské (Rhinella marina). Tyto žáby se původně ve Spojených státech nevyskytovaly, jejich přirozenou domovinou je Střední a Jižní Amerika.

Jejich přítomnost na Floridě se datuje od roku 1955, kdy jich zhruba stovka nešťastnou náhodou utekla obchodníkovi s živými zvířaty na letišti v Miami.

Ropuchy obrovské vylučují z hlavy toxickou mléčnou tekutinu, když se cítí ohroženy, pokud je někdo vezme do ruky nebo se jich dotkne. Tato látka může způsobit podráždění očí a kůže a představuje vážné riziko pro kočky a psy, pokud by ropuchu pozřeli.

Podle Marka Holladaye, hlavního technika odchytové služby Toad Busters, vytvořily vytrvalé deště a teplá zima v této oblasti ideální klima pro rozmnožování ropuch.



Ropuší líheň je v jezeře na předměstí Mirabella v Palm Beach Gardens. Místní obyvatelé by měli zabránit dětem a domácím mazlíčkům, aby s nimi přišli do kontaktu. „Pokud by jich pes nebo kočka spolkli víc - byť jenom mláďat - způsobilo by jim to velký problém,“ řekl Holladay.

Ropucha obrovská Ropucha obrovská (Rhinella marina) je velká pozemní ropucha s domovinou ve Střední a Jižní Americe. Má velmi dobrou rozmnožovací schopnost. Tato žába je tak reprodukčně úspěšná také díky svým stravovacím návykům, které jsou mezi ostatními žábami neobvyklé. Požírá totiž nejenom živou kořist, ale i mrtvou. Dospělé žáby mají velikost obvykle 10 až 20 cm, ale největší zaznamenaný exemplář měřil 40 cm a vážil 2,70 kg. Dospělé žáby i pulci jsou po požití vysoce toxičtí pro většinu zvířat. V oblastech nepůvodního výskytu tak tato ropucha zabíjí mnoho místních predátorů. Je to nejenom ekologický problém, ale přináší to také mnoho negativních dopadů pro zemědělce.



Quashaová dodala, že ropuchy značně ovlivňují kvalitu života v této oblasti. „Nemůžeme se koupat v bazénu, děti si nemůžou hrát venku, je nemožné posedět na zahradě,“ řekla. „Jenom doufáme, že se to nějak povede vyřešit, aby tato situace skončila co nejdřív.“

Problémy s invazními druhy, v tomto případě s ropuchami obrovskými, není žádnou novinkou. Tyto ropuchy se krmí doslova vším, nejen živými zvířaty, ale i mršinami. Proto zemědělci začali tyto žáby vypouštět do svých polí s cukrovou třtinou, aby je chránili před škůdci. Ropucha brzy vyhubila i krysy a potkany.

Postupně obsadila prakticky celou oblast Karibiku a v tom okamžiku se původně „užitečná“ pomoc začala obracet proti přírodě. Postupně vyhubila většinu konkurenčních druhů tím, že je sežrala.

Stovka kusů byla nasazena i v Austrálii, kde se rozmnožila tak, že se odhaduje její současný výskyt asi na 200 milionů exemplářů. Podle vědců je schopna během několika měsíců vyhubit 95 procent svých přirozených nepřátel. Ti se otráví jejím jedem, který vylučuje.

Proto se místní rozhodli vyrobit návnady z rozemletého masa chycených ropuch. Jejich jed v této formě není tak agresivní a biologové doufají, že si ohrožená zvířata tím, že návnadu sní, proti nim vytvoří imunitu (více o australském problému s ropuchou obrovskou zde).