Maršálek smaží tradiční české vdolky z tvarohového těsta bez droždí

Cukrář Josef Maršálek na tradiční vdolečky překvapivě v dalším díle seriálu České televize Buchty po ránu nepoužil těsto kynuté, nicméně těsto velmi podobné, jaké vytvoří kombinace prášku do pečiva, oleje a tvarohu. Chová se totiž podobně jako kynuté. Také jste to ještě neslyšeli?

Pokud máte chuť si tyto vdolky vyzkoušet, protože jsou rychlé – a jako dělané třeba pro pozdě ohlášenou návštěvu – na těsto budete potřebovat: 250 g měkkého tučného tvarohu, citronovou kůru z jednoho chemicky neošetřeného citronu, 300 g dětské krupičky (případně hrubé mouky nebo semoliny), 20 g cukru, 5 g soli, 6 g prášku do pečiva, 1 vejce velikosti M a 40 g oleje.

Jak na to? Do mísy vyklopte tvaroh, celé vejce (bez skořápky) a promíchejte. Přidejte jemně nastrouhanou kůru z celého citronu, sůl, cukr a rozmíchejte do hladka. Pak teprve přidejte olej. Pokud byste nechtěli těsto připravovat ručně, ani v robotu ho určitě nešlehejte, jen promíchejte, abyste získali kompaktní hmotu – a počítejte s tím, že krupička potřebuje čas, než natáhne tekutiny.

Hotové těsto dejte odpočinout do lednice zhruba na čtvrt hodiny, aby těsto „pěkně zkompaktnělo“, jak říká Josef Maršálek. Pak si posypte pracovní plochu moukou, těsto rozválejte zhruba na výšku jednoho centimetru a vykrájejte z něj kolečka – a z nich středy, ty můžete také usmažit.

Nic se nenechává kynout, vykrájené kroužky bez prodlení vkládejte do vařicího oleje o ideální teplotě 170 °C a smažte do zlatova. Usmažené vdolky pokládejte na papírové ubrousky, zbaví je přebytečného oleje, a než vychladnou, připravte si výbornou smetanovo-tvarohovou náplň.

Tu umícháte do pevna z tvarohu, smetany na šlehání a trochy cukru – s pomocí šlehače, v podstatě úplně stejně jako když šleháte šlehačku. Jen je to rychlejší, takže si hlídejte, ať krém nepřešleháte. Hotovou náplň přendejte do zdobicího sáčku, ustřihněte mu špičku a vychladlé vdolečky si ozdobte podle své fantazie. Lžičkou pak přidejte na každý vdolek pár kousků povidel.