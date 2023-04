Královna moje vdolky drobila psům, postěžoval si cukrář Maršálek

„U královny jsem pracoval jeden celý týden, měl jsem na starosti přípravu odpoledního čaje, výrobu vdolků, kterým se v Anglii říká scones. A tu brigádu jsem skončil v momentě, kdy jsem zjistil, že ona je nebaští, ale že je dává těm svým velšským corgi. Že jim to drobí,“ popsal Maršálek.

„Já jsem absolutně pro zvířata, ale čeho je moc, toho je příliš,“ dodal s tím, že víc než pečení pro královnu mu v Anglii přinesla práce v luxusním londýnském obchodním domě Harrods. „V Anglii jsem byl celkem přes deset let a přes sedm a půl jsem opravdu strávil v Harrods, což byla práce snů,“ upřesnil.

Královna Alžběta s Candy v pokoji na hradě Windsor na snímku z dubna 2022. Během své vlády královna vlastnila více než 30 psů plemene corgi, přičemž mnozí z nich byli přímými potomky Susan. Fenky, kterou dostala jako dárek k 18. narozeninám od rodičů.

Teď žije na malé jihočeské vesnici Dubné u Českých Budějovic, ale kvůli své práci stále hodně cestuje. „Jsem rád, že lidi cestujou, protože když cestujete, poznáváte nové kultury a potom třeba zjistíte, že se tady doma zas tak špatně nemáme,“ myslí si.

Zároveň se ale velmi kriticky staví k tomu, že gastronomie do značné míry funguje v šedé zóně, což se negativně odráží především na zaměstnancích. Doufá proto, že současná ekonomická krize pomůže zredukovat počet restaurací, kterých prý u nás máme vůbec největší počet na jednoho obyvatele, a zároveň stabilizovat situaci.

„Jsem všeobecně přítelem všech krizí. Vnímám to jako očistné, ozdravné. Je dobré se trochu zorientovat, podívat se doleva, doprava, zjistíte ty příležitosti, anebo máte na výběr, sednout si na zadek a začít plakat, jak jsou všichni proti vám, jak je to všechno šílený.“

Za pozitivní považuje hlavně to, že se v důsledku krize přestane plýtvat. „Já nesnáším plýtvání. Pokud se nepletu, tak jenom v Česku se vyhodí 600 milionů kilogramů potravin ročně, to je šedesát kilogramů na hlavu!“ upozorňuje jeden z porotců pořadu Peče celá země, který se teď v televizi hodlá vrhnout do úplně nové disciplíny. Bude tančit. „Jdu absolutně za všechny myslitelné hranice vlastní komfortní zóny, ale jsem člověk zvídavý,“ řekl ke své účasti ve StarDance.