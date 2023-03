Když se bábovka nepovede, umí být pěkná dusivka, říká Josef Maršálek

„S bábovkou je to stejné jako s bramborovým salátem. Základ je stejný, ale v každé rodině mají svůj recept a postupují trošku jinak,“ připomíná Bebarová.

Maršálek chce ukázat úplný základ. Jde o to, aby se bábovka vždycky spolehlivě povedla. Ozvláštnit si ji pak může každý podle svých chuťových preferencí.

Jako první se věnovala moderátorská dvojice kynuté bábovce. Možná proto, že není nesnadná, jenže mnoho hospodyněk dává přednost osvědčenému prášku „prdopeč“. Možná je to ještě z dob, kdy v mnoha domácnostech nebylo snadné dosáhnout ideální teploty ke kynutí, topilo se na daleko nižší teplotu, a tak se kynutí prodlužovalo.

Maršálek má kouzelnou schopnost ukázat postup přípravy tak lehce, že okamžitě dostanete chuť vyzkoušet to, jako byste to dělali „s prstem v nose“. Ale ono je to vždycky stejné: když něco předvádí člověk, který to umí, zdá se to snadné.

Každopádně pokud jste dosud dělali jenom třenou, zkuste si jednou „střihnout“ kynutou. Možná přehodnotíte priority.

Zde máte kompletní seznam ingrediencí. I když prémiové vysílání je už za námi, kompletní postup si můžete zopakovat v iVysílání, anebo ve čtvrtek po obědě a pro ranní vstávače i v sobotu ráno v šest.

Bábovka kynutá

Těsto:

450 g hladké mouky

70 g cukru krupice

225 ml mléka

9 g soli

20 g droždí

120 g másla

1 vejce M

2 žloutky M

citronová kůra

100 g rozinek

Na vymazání a vysypání formy:

50 g másla

70 g plátků mandlí

Sirup:

30 ml rumu

50 g cukru krupice

50 ml citronové šťávy

20 g másla

Na dokončení:

150 g malinového džemu

čerstvý tymián

Úplně v počátku rozbil Maršálek jeden mýtus, který už dávno neplatí: tedy před pečením prosít mouku. „Dříve se koupila mouka na celý rok a skladovala někde na půdě nebo ve stodole. Takže se před použitím musela prosít, aby se po skladování provzdušnila a pročistila. To my už dneska dělat nemusíme, protože se mele celoročně,“ vysvětlil.

Dnes to má význam jenom, když se dělají nadýchané piškotové rolády, ale v případě, kdy se bude těsto deset minut míchat v robotu, je to zbytečné. Takže smíchal všechny ingredience kromě soli a másla takzvaně na záraz.

Pod tímto cukrářským termínem si můžete představit to, že rozdělíte přípravu na více fází. V tomto případě jen nejprve promícháte sypké suroviny s tekutými, pak přidáte další část v podobě másla a soli.

A až na úplný závěr vmícháte vložku. Zde ořechy, ale jindy to mohou být ořechy či kandované ovoce. Stejně jako když děláte knedlík, ale nakrájené housky vmícháváte až na konec.

V první fázi Maršálek hněte tak čtyři minuty. Jde jenom o promíchání tak, aby se sypké suroviny promísily s tekutými. Až pak přidal sůl a máslo. Nasledovalo hlavní desetiminutové hnětení, aby bylo těsto dokonalé. Zdá se to dlouho, ale když to vyzkoušíte, uvidíte, že teprve pak je těsto naprosto spojené, nelepí se na stěny nádoby ani na hák.

Až v této fázi můžete do těsta vmíchat rozinky. Klidně suché, není třeba je namáčet. „Vezměte si, že teď máte dokonalé těsto. Kdybyste tam teď přidali mokré rozinky, změníte poměry. A vzhledem k tomu, že těsto během kynutí produkuje alkohol, ty rozinky si ho pěkně vyzobou,“ radí.

Nyní už je čas vložit těsto do formy. Vymažte ji důkladně máslem, aby se na ni dobře nalepily mandle. Nezapomínejte ani na středový komínek, aby pak šlo bábovku dobře vyklopit.

Ve formě bude těsto kynout. V létě to může být tři čtvrtě hodiny, ale v zimě klidně i hodinu a půl, připomíná Maršálek. A pak se bude péct při 160 °C na horkovzduch 40–45 minut. Prostě podle hesla: čím větší vrstva těsta, tím delší pečení při nižší teplotě.

Až ji vyklopíte, potřete ji máslovo-rumovým sirupem a dozdobte malinovým džemem a čerstvým tymiánem. „Maliny a tymián, to je vrchol delikatesy,“ chválí Maršálek.

V tomto dílu se můžete těšit i na mramorovou třenou bábovku, kde Maršálek ukáže fígl, jak snadno a elegantně promísit jednotlivé barvy těsta, i na minibábovičky s lentilkami.