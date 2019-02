Mistr řezník rozebere v Rozstřelu kvalitu masa prodávaného v Česku

Nejde jen o poslední kauzu problémového polského hovězího, které se dostalo i do Česka. Myslí si František Kšána, že české maso je to nejlepší a polské by označil za špatné? A jaký je jeho názor na kvalitu masa prodávaného v České republice obecně?

Určitě poradí, kde maso vůbec nakupovat, na co dávat pozor, jak ho vybírat, čeho si při nákupu všímat a jak dobré maso poznat. Nakupuje sám jen v řeznictví, nebo maso pro svoji rodinu klidně nakoupí i v supermarketu?

František Kšána si o mase jednoznačně povídá rád. V našem redakčním archivu s ním najdete články i videa, která běžnému spotřebiteli pomohou jednotlivým druhům masa i uzeninám lépe porozumět. Víte pak, jak produkty v kuchyni co nejlépe zpracovat a maximálně využít jejich potenciál. I proto si v pondělí ve 12:30 nenechte ujít povídání o řeznickém řemesle. Na přetřes přijde i opravdová domácí zabíjačka.

František Kšána například přišel i s vlastní technologii výroby uzenek, resp. párků. Na videu vysvětluje, jak se kvalitní párky vyrábějí: