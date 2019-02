Veterináři zabavili přes sto kilogramů neoznačeného hovězího z Polska

Akce se váže k aféře, kdy byl v masokombinátu v Mazovském vojvodství porážen nemocný dobytek a maso z něj putovalo do zemí Evropské unie. Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, jež se dostalo do České republiky, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům či restauracím.

Liberecký kraj je jedním ze čtyř krajů na hranici s Polskem, kde kontroly od pondělní půlnoci běží. Zatím jsou naplánovány až do čtvrtka. Podle krajského ředitele Státní veterinární správy Romana Šebesty polské maso z masokombinátu v Mazovském vojvodství neprošlo veterinární prohlídkou.

„Nikdo kompetentní nerozhodl, jestli je vhodné pro lidskou spotřebu. Kontroly provádíme i proto, že mohlo jít o kusy, které byly léčeny antibiotiky a nebo maso mohlo být zkažené,“ vysvětlil Šebesta.

Při kontrolách veterináře zajímá, jestli je maso řádně označené, má obchodní doklady a zda je prokazatelný původ. Inspektoři sledují i podmínky přepravy a kdo je příjemcem.

„Pravidelně budeme střídat stanoviště na hraničních přechodech Harrachov, Hrádek, Habartice a na hlavních tazích v Libereckém kraji vedoucích do vnitrozemí, kterými mohou zásilky masa proudit,“ doplnil ředitel.

Během úterní noci byli inspektoři spolu s policisty až do rána na hraničním přechodu Harrachov. Dopoledne kontrolovali v Rynolticích a v Příšovicích. Zastavili 57 nákladních aut, z toho 17 převáželo potraviny živočišného původu. U nich zjistili osm závad. Jednalo se o zásilky masa z Polska o hmotnosti celkem 46 tun.

„Nejzávažnějším pochybením u jedné zásilky v Rynolticích bylo, že se přepravovalo neoznačené maso. Tudíž jsme ho klasifikovali jako maso neznámého původu. Jednalo se o zhruba 120 kilogramů hovězího masa a malé množství kostí. Zásilku jsme zabavili a bude předána sanačnímu podniku,“ dodal ředitel Šebesta.

Maso nenahlásili do systému

K méně závažným pochybením patřilo, že na mase byly špatně čitelné identifikační značky. U pěti zásilek nebylo hovězí maso nahlášeno do informačního systému Státní veterinární správy. Inspektoři proto předali informace kolegům, kteří maso zkontrolovali v místě určení.

Dopoledne policisté vytipované chladicí vozy sváděli pod majáky v Paceřickém kopci a zastavovali je v Příšovicích. Do policejního „vláčku“ se dostávaly i dodávky a kamiony, které měly namířeno na Jičínsko.

„Zas tak mě to neomezí. Není to ostatně poprvé, na takové kontroly jsem už zvyklý. Je to pro mě jen asi patnáctiminutové zdržení,“ sdělil během kontroly řidič Miroslav Novotný. V autě měl mimo jiných potravin jen balené maso.

V Příšovicích policisté při kontrole otvírali i nákladové prostory, kde byly nejrůznější potraviny jako jogurty nebo salámy. „I tak budeme přepravci zasílat protokoly o kontrole,“ řekla Ladislava Šebková z krajské veterinární správy.

Ohledně další nemoci zatím veterina vyčkává

Aféra v Mazovském vojvodství není jediným problémem s hovězím dobytkem v Polsku. Na polské farmě ve městě Mirsk ležícím asi 15 kilometrů od Nového Města pod Smrkem byla zjištěna atypická forma takzvané nemoci šílených krav (BSE).

V souvislosti s tímto případem zatím česká veterinární správa nechystá žádná opatření. Veterináři ale situaci pozorně sledují.

„Atypická forma BSE by znamenala, že nákaza není až tak riziková pro ostatní zvířata v chovu. Polská strana nás také informovala, že se jednalo o jeden mladý kus a že byl odhalen hned při vzniku prvních klinických příznaků. Zvíře bylo utraceno a záležitost by tím měla být vyřešena. Předpokládám, že polská strana chov vyšetřuje a sleduje,“ dodal Roman Šebesta.