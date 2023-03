Hamburger, špagety, pizza nebo boršč. Jak vznikly názvy populárních jídel

Jen v USA se pizzy ročně prodá přes tři miliardy kousků, v Česku jde bezpochyby o desítky milionů. Dnes celoplanetárně oblíbený pokrm má přitom své kořeny už v pravěku.

Jídlo podobné dnešní pizze připravovali i staří Egypťané či perští vojáci, kteří si na štítech pekli chlebové placky z rozdrceného obilí, vody a soli, které potírali olejem a ochutili sýrem a datlemi.

Recept se šířil Středomořím, nakonec dorazil do Řecka a odtud do Itálie, kde jej pojmenovali „picea“ – obyvatelé kolem Neapole tím označovali pečené placky z kynutého těsta, na které se kladly další ingredience. Pizza se zrodila z praktických důvodů – v mnoha kulturách se dochovaly zmínky o plochém chlebu pro ty, kteří si nemohli dovolit talíře, ať to byli lidé chudí či ti na cestách.