Bohémský život pod sopkami. Pod Etnou či Vesuvem vás zaplaví příval emocí

Dojmy. Ty máte z tohoto města neustále. Ať procházíte jeho ulicemi za svítání, v poledním žáru či za dusného horka blížící se noci. To město bývá většinou zalité sluncem. Přesto je tmavé, prastaré, z černých lávových kamenů, které tak kontrastují s bělostnými chrámy na Sicílii. V Neapoli jsou také monumentální kostely, ale skryté v útrobách úzkých ulic a podivuhodných dvorů. Je to jeden z neapolských zázraků. Šedivá stěna, nenápadný portál, který vypadá skoro jako vchod do věkovitého činžáku, ale jakmile jím projdete, ocitnete se v obrovitém svatostánku a jen těžko chápete, jak se do toho stísněného města všechny vejdou. Je jich tam totiž obrovské množství, a když se díváte na Neapol z vršku, napadá vás, kam se všechny ty kostely schovaly.