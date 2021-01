Slaďte medem, posílíte imunitu. Na kašel si vyrobte medovo-cibulový sirup

Velkou cibuli nakrájejte na kolečka a rozložte na kroužky. Vložte do pánvičky s nepřilnavým povrchem a zalijte medem tak, aby byla zcela ponořená. Asi půl hodiny prohřívejte při mírné teplotě, směs nesmí být příliš horká, natož vařící, až se vše propojí a zjemní, může i mírně ztmavnout. Pak nalijte do skleničky, uzavřete a uchovávejte v lednici, kde sirup vydrží až půl roku). Užívá se po lžičkách, popřípadě v teplém nápoji, do něhož lze přidat i strouhaný zázvor, citronovou šťávu či drcený česnek.