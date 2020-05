Prezervativy, manikúra, toaletní papír. Co nacházejí knihovníci v knihách

, aktualizováno

Pohodlně uvelebeni louskáte román svého oblíbeného autora. Otočíte na další stránku a... z knihy se snese sprška drobků od pečiva. Ten, kdo měl knihu půjčenou před vámi, dostal při čtení evidentně hlad. Ovšem zbytky housek a rohlíků, to zdaleka není to jediné, co vás u knížek z knihovny může překvapit.