Němci opět skupují toaletní papír. Nesolidární a nelogické, komentuje vláda

V německých supermarketech už k podobnému scénáři došlo na jaře, kdy při první vlně pandemie bylo určité zboží včetně toaletního papíru nedostatkové. Podle ministryně s narůstajícím počtem případů opět přibývá i občanů, kteří se bojí a hromadí si doma zásoby.



Klöcknerová v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedla, že se to děje i přesto, že dodávky potravin a zásobování nebyly nijak ohroženy a tento trend závisí pouze na spotřebitelském chování.

V německém prostředí se termín panického nakupování označuje jako hamsterkauf (křečkování) a stal se jedním ze symbolů letošní pandemie. „Lidé, kteří si doma hromadí potraviny a ostatní zboží, jednají velmi nesolidárně. Myslím si, že panické nákupy v současnosti postrádají logiku, neboť zapříčiňují větší plýtvání. Polovina nakoupených věcí stejně skončí v popelnici,” uvedla ministryně Klöcknerová.

Klöcknerová se k situaci vyjádřila poté, co velké obchodní řetězce jako Aldi nebo Edeka ohlásily, že současná situace se začíná podobat nákupní horečce, která probíhala v březnu. I na německých sociálních sítích se v posledních dnech se stejně jako na jaře začaly opět objevovat fotografie prázdných regálů s toaletním papírem a uživatelé na sítích sdílí snímky svých zásob.

Podle ministryně je ale právě jarní scénář dobrou ukázkou toho, že ekonomika může fungovat i v dobách pandemie a zákazníci by tak měli mít důvěru ve vládu a zbytečně nepanikařit. Dodala také, že na rozdíl od první vlny se tentokrát nechystá uzavření hranic a spotřebitelé se tím pádem nemusí bát o to, že by byly poškozeny dodávky a určité zboží by najednou nebylo dostupné.

Změna spotřebního chování je viditelná nejen v Německu, ale i v ostatních zemích. Výjimkou nejsou ani Češi. „Lidé vyhledávají akční nabídky na trvanlivé potraviny a vykupují je z obchodů. Mnozí lidé jsou zjevně vystrašeni z rychlého šíření onemocnění covid-19 a připravují se na osobní karantény. Toto jednání je žádoucí z epidemiologického hlediska, nicméně má negativní důsledky pro fungování ekonomiky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

„Lidé by měli nakupovat tak, jako to dělají vždycky a jsou na to zvyklí. Pak nebudeme muset čelit žádným prázdným regálům,” uzavírá německá ministryně zemědělství Klöcknerová.