Německá armáda bude pomáhat spojencům v boji s covid-19

Uvedla to agentura DPA s odvoláním na německé ministerstvo obrany, podle nějž spolková vláda vyčlenila pro daný plán potřebný personál.

Mluvčího ministerstva obrany uvedl, že v německé armádě bude v případě zájmu uvolněn pro působení v zahraničí lékařský personál, ženisté a armádní experti na obranu před jaderným, biologickým či chemickým nebezpečím.

Celkem by armáda mohla do vyslat do zahraničí 160 specialistů, které by podle ministryně Annegret Krampové-Karrenbauerové mohli doprovázet další armádní příslušníci z Německa.

NATO v červnu rozhodlo o vytvoření nouzového plánu pro případ druhé vlny pandemie covidu-19. Ministři obrany členských států se tehdy dohodli na vytvoření zásob zdravotnického vybavení či krizového fondu o objemu několika milionů dolarů. Je to poprvé v historii organizace, kdy vznikl armádní plán pro případ zdravotní nouze.

Plán by se mohl aktivovat například tehdy, když by v aliančním státě nebo partnerské zemi NATO, jako je Ukrajina, Gruzie či Švédsko, hrozilo zhroucení zdravotnického systému. Podmínkou je, že o pomoc dotčený stát sám požádá, připomíná DPA. Nezbytný by byl také souhlas 30 států NATO v Severoatlantické radě, hlavním politickém rozhodovacím orgánu Aliance.