Simon v Pittsburghu sháněl i toaletní papír. Pár rolí musel ukrást

Útočník měl ještě jeden důvod, proč do Česka neletět. Od únorové srážky s Radimem Šimkem ho trápilo levé rameno. Přestože plánoval hrát navzdory zranění, musel prasklé kloubní pouzdro po očku sledovat. Co kdyby se to zhoršilo...

„Radimovi samozřejmě nic nezazlívám, v NHL je milion střetů. Já mám to pouzdro prasklé už pět let a normálně jsem s tím hrál,“ prozradil Simon pro iDNES.cz. „Stalo se mi to ještě v nižší soutěži v AHL. Jasně, trochu to omezuje pohyb, ale hraje s tím spousta hokejistů. A já ho měl prasklé jen zezadu, teď však ruplo úplně.“

Uběhly dva měsíce a Simon uznal, že musí zakročit. Nepřestal věřit, že se NHL rozjede. „Ale uvědomil jsem si, že by mi další průtahy pokazily celou příští sezonu,“ vysvětluje. Ona totiž rekonvalescence z operace na konci dubna potrvá podle lékařů až sedm měsíců.

„Teď není kam spěchat, měsíc rehabilitací už mám za sebou a pomalu se to zlepšuje. Máme tu super doktora přes ramena.“

Simonovi pomáhá i štěstí v neštěstí. Jelikož NHL plánuje přerušenou sezonu dohrát přes léto, musí odložit start té příští. Zámořská média zatím hovoří o konci listopadu či začátku prosince. To českému hokejistovi vychází přesně na dobu návratu na led.

Situaci komplikuje jeden nepříjemný fakt. Simon nemá na příští sezonu smlouvu a s klubem zatím o nové nemluvil. „Nevím, řeší se jiné věci, ale stoprocentně chci zůstat v NHL a v Pittsburghu.“

Dosud hrál za 750 tisíc dolarů ročně, což je na současné poměry částka u nejnižší možné hranice, za niž může hráč v NHL nastupovat.

Proto byl termín operace klíčový. Pakliže Simon stihne start příští sezony, získá další silný argument, proč by ho měl klub znovu podepsat. Už teď má na své straně dva důležité důvody: trenérský štáb si českého hokejistu podle zámořského webu The Athletic oblíbil, a co víc, stejně tak útočník a kapitán Sidney Crosby.

Už v roce 2018 Simon vyprávěl, že si ho Crosby pozval na letní kemp do Halifaxu, aby spolu trénovali na novou sezonu. I v této dočasně přerušené spolu často nastupovali.

Dominik Simon se raduje z trefy Sidneyho Crosbyho v zápase proti Winnipegu.

„Sid je parádní spoluhráč, pomůže člověku, abyste nemysleli na to, že hrajete zrovna s ním. Přiměje vás soustředit se na sebe,“ popisuje Simon. „Jasně, není to lehké, je to nejlepší hokejista na světě, ale dá se s tím poprat. A já si už zvykl, víme, co nám funguje a vychází. Skamarádili jsme se.“

Po osobní stránce Simon přiznává zklamání. Plánoval v sezoně nasbírat víc bodů než těch 22 (7+15) během 64 zápasů. Ale to už teď nezmění. V Pittsburghu se místo hokeje soustředí na uzdravení a také na to, aby měl doma dostatečné zásoby denní potřeby.

„Jak se tu začal šířit koronavirus, spousta lidí začala bláznit, vykupovali obchody. Vždyť já neměl několik dní ani kde sehnat toaleťák. Musel jsem dokonce pár rolí ukrást v komplexu, kde bydlím. Bylo to bláznivý,“ směje se.