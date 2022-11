Hovězí svíčková z britské laboratoře chutná jako opravdový steak

Hovězí filet, který se při opékání na pánvi chová i chutná jako skutečný steak, se podařilo vypěstovat v britské laboratoři. Brzy by se takové maso mohlo dostat do průmyslové výroby, což by mimo jiné pomohlo snížit emise skleníkových plynů.