Maso z laboratoře má zelenou. Ve Spojených státech padl přelomový verdikt

„Budeme na to vzpomínat jako na den, kdy se potravinový systém začal opravdu měnit,“ uvedl šéf technologické firmy Synthesis Capital Costa Yiannoulis. „Přelomový krok,“ hlásal titulek v listu The Guardian. „Vzrušující,“ komentoval výzkumník Ian Smith z University of California. „Milník, na který se dlouho čekalo,“ uvedl server Wired.