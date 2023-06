Lupínky z medúz, jedlé lahve i tištěný burger. To je jídelníček budoucnosti

Eko náhražka: maso z laboratoře

Není tajemstvím, že produkce masa má hluboký dopad na globální ekosystém a diverzitu živočišných druhů. V budoucnu zesílí tendence, která je patrná už dnes, tedy nahrazování masa potravinami rostlinného původu.

Některé firmy už teď produkují náhražky masa, které mají mít podobnou chuť. Kalifornská firma Impossible Foods navíc dohnala tento trend k dokonalosti vytvořením „hamburgeru“, který na ohni prská, a dokonce „krvácí“ jako skutečné maso, což demonstruje na veřejně dostupném videu.

Pokud si však ani v budoucnu nedokážeme maso odříct, měli bychom upřít oči směrem k laboratořím. Ve snaze omezit globální oteplování se bude právě tam podle předpovědí pěstovat syntetické maso.

Inovativní vědecká technologie, která spatřila světlo světa už v roce 2013, zahrnuje kultivaci mletého hovězího masa z kmenových buněk krav. Takto vypěstované maso má údajně vypadat, vonět a chutnat jako mleté hovězí.

Náklady na výrobu prvního syntetického masa se vyšplhaly na 330 tisíc dolarů a maso podle spotřebitelských testů chutnalo „nevýrazně“. Na jeho vylepšení však přední světové laboratoře stále pracují a odhaduje se, že během pěti až deseti let by mělo být k dispozici v amerických supermarketech a jeho cena by se měla rovnat ceně skutečného masa.